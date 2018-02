Le Mans, France

Le Limoges CSP n'a toujours pas retrouvé le chemin de la victoire loin de Beaublanc. Les Limougeauds ont perdu leur match de la 20e journée de Pro A dimanche soir au Mans 89 à 65. Les joueurs de Kyle Milling ont trainé comme un boulet leur entame de match. En étant bien trop permissifs sur les tirs longue distance du MSB, ils ont essuyé un terrible 33 à 16 lors des 10 premières minutes. Un retard qu'ils n'ont jamais été en mesure de rattraper, malgré leurs efforts et une meilleure défense en seconde mi-temps. Ce n'était pas suffisant face à une formation mancelle terriblement adroite (65% à 3 pts, 11 sur 17).

Un manque d'adresse et surtout une défense suspecte en 1ère mi-temps

Face aux 22 points de DJ Stephens et aux 17 points de Justin Cobs, le meneur du CSP Drew Joyce a apporté 19 points et 4 passes décisives pour 18 d'évaluation. L'autre joueur de Limoges a avoir tiré son épingle du jeu au niveau des stats, c'est le pivot Mam Jaiteh avec 13 points, 9 rebonds, 2 passes décisives pour 18 d'évaluation. Mais deux joueurs ne suffisent pas. Brian Conklin a pris beaucoup de tirs, sans grande réussite (2 sur 9). Même chose pour Kenny Hayes (3 sur 8), mais aussi Danny Gibson (1 sur 6) et William Howard (3 sur 7). Mais au delà de l'adresse, le Limoges CSP a surtout manqué d'une véritable défense sur 40 minutes. Avec 55 points encaissés à la pause, difficile de gagner un match du haut de tableau.

A part Drew, tous les joueurs étaient lents, physiquement et mentalement - Kyle Milling

Malgré cette défaite, la troupe de Kyle Milling reste 4e de Pro A avec un bilan de 12 victoires pour 8 défaites. Le Limoges CSP pointe désormais à 2 victoires d'un trio de tête composé de Monaco, Strasbourg et Le Mans. Si l'on regarde vers le bas, le Limoges CSP n'a plus que deux victoires d'avance sur le 9e, Gravelines-Dunkerque, qui a décroché une victoire surprise dimanche soir sur le parquet du leader monégasque (94-101). Prochain match pour Limoges, vendredi soir en quart de finale de la Leaders Cup face à Nanterre 92.