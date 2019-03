Ce vendredi soir, Boulazac joue sur le parquet du Chaudron, la salle de basket du Portel. Le BBD vise une treizième victoire, alors que Le Portel lutte pour son maintien. Attention, car les résultats des joueurs du Pas de Calais sont en progrès et méritent mieux que la 16ème place.

Grosse ambiance prévue ce soir salle du Chaudron au Portel. Le BBD est prévenu ! Boulazac sans Rémi Lesca qui vise une treizième victoire, pratiquement synonyme de maintien. Mais Le Portel joue le maintien. Le déplacement s'annonçait donc très délicat.

Chassé croisé au score en ce début de rencontre. Les locaux font le meilleur départ, mais Boulazac réagit vite et revient au score 12-13 après 6 minutes de jeu effectif. Les Boulazacois ont du répondant en ce début de match. Score fin du 1er quart temps, Boulazac mène 21 à 15 face au Portel.

Le BBD joue sérieux et appliqué. Son jeu résiste à celui du Portel. Nicolas De Jong semble dans une très bonne soirée, il est le joueur le plus en vue dans cette première mi-temps. Après 15 minutes de jeu effectif, Boulazac mène 25-35. Il faut tenir jusqu'à la mi-temps. Le Portel est davantage sanctionné par l'arbitrage. Score à la fin du 2ème quart temps, Boulazac mène 41 à 34.

Au retour des vestiaires, Le Portel refait une partie de son retard. Mais Boulazac ne panique pas et reprend ses 7 points d'avance. Belle défense collective des Boulazacois. Le BBD qui menait de 15 points, prend un 11-0 et le Chaudron s'enflamme et Le Portel revient dans le match. Fin du 3ème quart temps, Boulazac toujours devant au score, qui mène 57 à 53.

Dans ce dernier quart temps, Boulazac réagit et reprend de l'avance. Mais Le Portel n'est pas loin. Le BBD longtemps devant au score et qui pourrait connaitre la même désillusion qu'à Pau, perdre dans le money time. Le Portel joue gros, Le Portel joue sa peau. Les deux équipes au coude à coude et c'est un tout autre match qui commence. 67-67 à 4 minutes de la fin. Après un money time tendu, Boulazac s'impose 72 à 70.

