Basket - Pro A (J26) Véritable exploit de Boulazac vainqueur à Nanterre 90 à 68

Boulazac s'attend à souffrir, ce soir, au Palais des Sports de Nanterre, l'actuel 3ème du championnat. Mais le BBD a souvent perturbé les meilleures cylindrées de Pro A. Les Boulazacois ne ratent pas leur début de match et mènent rapidement 13-2, ce qui provoque la colère du coach de Nanterre, Pascal Donnadieu qui demande le premier temps mort de la soirée. Les périgourdins jouent très bien et ont de la réussite. La défense nanterrienne est en grande difficulté. Boulazac domine et remporte ce premier quart temps, 28 à 12.

Après une totale domination de Boulazac, on s'attend à une réaction de Nanterre. Les banlieusards parisiens font une petite série, un 5-0. Boulazac ne panique pas. Quelle première mi-temps des boulazacois ! Nanterre en panne à trois points. Les hommes de Thomas Andrieux défendent bien. Le BBD tient toujours la pression et remporte également le 2ème quart temps et mène alors en allant aux vestiaires, 49 à 31.

Après la pause, Boulazac maintient sa pression sur Nanterre et qui ne s'affole pas. Les périgourdins ne veulent pas donner d'espoir aux nanterriens. Une victoire serait un coup de tonnerre dans cette Jeep Elite. Boulazac qui remporte ce 3ème quart temps et qui mène, 75 à 47.

Ultime quart temps, Boulazac a remporté les 3 premiers. Travis Leslie qui avait été absent sur blessure lors des deux dernières rencontres et marque son retour, en étant le meilleur marqueur du match. 29 points d'avance pour les visiteurs à 5 minutes de la fin. Boulazac avec un taux de 50% de réussite à trois points. Boulazac signe un véritable exploit à Nanterre, là, où seul Monaco avait pu gagné, jusqu'à ce jour. Boulazac l'emporte face à Nanterre, 90 à 68.

