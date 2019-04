Basket - Pro A (J27) Boulazac s'impose dans la douleur 72-65 face à Gravelines-Dunkerque

Après son bel exploit sur le parquet de Nanterre, Boulazac doit confirmer face à Gravelines-Dunkerque, ce samedi soir au Palio. Gravelines reste sur deux revers et Boulazac revient au Palio après 4 déplacements consécutifs. Les deux clubs visent les Play-off. Le match risque d'être très disputé.

Retour au Palio, après 4 déplacements pour le Boulazac Basket Dordogne qui reçoit Gravelines-Dunkerque. Un match au parfum de Play-off ! 4850 supporters sont au Palio pour encourager leur équipe.

Grosse bataille sous les paniers en ce début de rencontre, et quelques déchets dans les tirs de chaque côté, voilà qui résume l'entame de match des deux équipes. 7-6 après 5 minutes de temps effectif. Un premier quart temps où les deux formations ont cherché un meilleur rendement et qui se termine avec un petit avantage pour Boulazac, 13-11.

Le 2ème quart temps débute mal pour le BBD qui encaisse trois paniers primés. Véritable panne d'adresse côté Boulazacois. Boulazac intensifie sa défense. Boulazac réplique au 11-0 de Gravelines-Dunkerque par un 10-0 et revient au score. Encore quelques déchets, Boulazac gagne ce 2ème quart temps de peu et mène à la mi-temps 34 à 29.

Boulazac face à Gravelines Dunkerque © Radio France - Benjamin Fontaine

Au retour des vestiaires, Boulazac devra hausser son niveau de jeu pour ne pas connaitre une désillusion. Aucune équipe n'arrive à prendre l'ascendant sur l'autre. Ce quart temps ressemble aux deux premiers, avec beaucoup de déchets. Score fin du 3ème quart temps, Boulazac mène encore face à Gravelines-Dunkerque, 52 à 49. On va trembler jusqu'au bout.

.Une véritable guerre des nerfs durant tout le match et en particuliers dans ce dernier quart temps. 61-54, le plus grand écart en faveur du BBD alors qu'il reste 5 minutes de temps de jeu. Boulazac remporte son 15ème succès et bat Gravelines Dunkerque 72 à 65.

