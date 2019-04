Basket - Pro A (J30) Boulazac battu sur le fil par Châlons-Reims 83-81 les Play-off s'éloignent

24000 Périgueux, France

Attention à l'entame de match, ce soir, sur le parquet du Complexe sportif René Tys à Reims. Il ne faut pas faire comme contre Limoges. Les deux équipes se rendent coups pour coups en ce début de rencontre. 17-16 après 5 minutes de temps effectif. Un premier quart temps très disputé et qui se termine avec un avantage pour Châlons-Reims qui mène 26 à 22 face à Boulazac.

Après trois minutes de jeu dans le deuxième quart temps, Boulazac égalise pour la première fois de la soirée et se retrouve à 28-28. Boulazac qui joue sans son meneur Nicolas De Jong, laissé au repos en Dordogne. Beau combat à cet instant de la partie. Il va falloir tenir. Score à la fin du 2ème quart temps, 44 à 42 en faveur du BBD.

Boulazac a réussi 7 interceptions en première mi-temps, signe que les joueurs sont attentifs. Le BBD qui semble mieux collectivement que son adversaire. Boulazac devant au score après 5 minutes de jeu au retour des vestiaires, 49-56. C'est le premier écart du match. Score à la fin du 3ème quart temps, Boulazac devant Châlons-Reims 68 à 61.

Les Champenois ne s'avouent pas battus et réalise un 7-0 d'entrée dans l'ultime quart temps et ils reviennent dans le match. 68-68. Festival de maladresses pour le BBD qui ne marque plus. On sent plus de fraîcheur chez les Champenois en cette fin de match. Plus on approche du money time, plus le match devient irrespirable. Boulazac s'incline à la dernière seconde 83 à 81. La défaite la plus cruelle de la saison, la plus injuste aussi. Boulazac voit la route des Play-off s'éloignait.

