Limoges, France

Le Limoges CSP reçoit Gravelines-Dunkerque ce samedi soir à Beaublanc dans le cadre de la 17e journée de Pro A. Les nordistes, en cas de victoire, se qualifieraient in extremis pour le leader's Cup. De leur côté, les Limougeauds veulent surtout mettre fin à une série de quatre défaites d'affilée depuis le début de l'année, toutes compétitions confondues. Les Limougeauds restent même sur un bilan de six défaites lors des sept dernières rencontres.

Rester positif et continuer à avancer - William Howard

Une mauvaise passe que tient à relativiser l'ailier William Howard (une nouvelle fois sélectionné avec l'Equipe de France pour la prochaine fenêtre internationale) :"Cette série de quatre défaites, ce n'était pas face à de petites équipes. En face, c'était vraiment de grosses équipes. Il n'y a pas eu que du négatif. On va rester sur le positif et continuer à avancer. On reste serein. On va essayer de retrouver le jeu qu'on a réussi à proposer en novembre et décembre. Il faut que l'on relève notre niveau et que l'on aille de l'avant."

Ces quatre défaites, c'est pas la fin du monde - Kyle Milling

Un point de vue que partage évidemment son entraineur. Kyle Milling qui espère que Beaublanc poussera pour donner un regain d’énergie à ses joueurs :"Perdre ces quatre matches, ce n'est pas la fin du monde. Tout le monde sait que l'on a joué contre de très grosses équipes. On ne va rien changer. Ce que l'on fait depuis le début de saison fonctionne. Il faut oublier cette mauvaise série et prendre du plaisir. Je n'ai pas perdu confiance en l'équipe, ni les joueurs. Mais on est encore fatigué physiquement et mentalement. Je pense que Beaublanc peut nous donner un petit extra, de adrénaline, pour nous donner un petit peu plus d'énergie."

Ce match du Limoges CSP face à Gravelines-Dunkerque est à vivre en intégralité sur France Bleu Limousin. Prise d'antenne à 18h15. Début de la rencontre à 18h30.