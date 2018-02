Le Limoges CSP a signé son 16e et dernier contrat professionnel de la saison. Le directeur sportif Olivier Bourgain a annoncé ce mercredi sur les réseaux sociaux, le recrutement de l'intérieur jamaïcain Samardo Samuels, passé par la NBA, Milan et Barcelone.

Limoges, France

Cela faisait plusieurs semaines que le Limoges CSP cherchait à se renforcer en signant un dernier joueur intérieur, si possible Cotonou pour ne pas envoyer un de ses joueurs US en tribune. C'est chose faite avec la signature de l'intérieur jamaïcain Samardo Samuels qui peut évoluer sur les postes 4 et 5.

Un intérieur athlétique, Olivier Bourgain

"C'est un super joueur, son niveau n'est pas à démontrer", estime Olivier Bourgain, le directeur sportif du CSP. "Il a une grosse expérience, notamment en Euroligue. C'est un intérieur athlétique, avec de très bonnes mains et un jeu dos au panier" ajoute-t-il.

Non drafté en 2010, le joueur de 29 ans a quand même vécu son rêve NBA avec les Cleveland Cavaliers. Il y a évolué de 2010 à 2013, avec des passages en D-League, la ligue de développement de la NBA.

De la NBA à Barcelone en passant par Milan et Israël

Samardo Samuels, 2 mètres 04, a ensuite quitté les Etats-Unis pour une saison en Israël à l'Hapoel Jérusalem. Il a enchaîné avec deux saisons à Milan (champion d'Italie 2014) avant de jouer un an à Barcelone. Après une saison 2016-2017 commencé en Chine et terminée à Brindisi en Italie, il a débuté cette exercice 2017-2018 par une expérience de seulement deux mois en octobre et novembre 2017 au Partizan Belgrade. Avec le club serbe, il n'a disputé que deux rencontres d'Eurocup. Face Kuban (17 pts, 11 rbds, 14 d'éval en 26 minutes) et contre Berlin (9 pts, 7 rbds , 12 d'éval en 17 minutes).

Avant cela, il a disputé 108 matches NBA avec Cleveland et 74 rencontres d'Euroleague avec Milan et Barcelone. Lors de sa meilleure saison dans la plus prestigieuse des coupes d'Europe, sa 2e saison milanaise (2014-15), il tournait à 12,9 pts par match. A Barcelone (2015-16), sa moyenne de points a chuté à 6 par rencontre. Si il a un énorme CV, il aura certainement besoin d'un peu de temps pour s'adapter et surtout retrouver le rythme, après pratiquement trois mois sans compétition.

Pas de Leader's Cup pour Samardo Samuels

Olivier Bourgain le reconnait, recruter à Limoges Samardo Samuels "est un pari dans le sens où c'est un garçon à fort caractère" Pour le directeur sportif du CSP, "c'est sa dernière chance de relancer sa carrière après une expérience difficile. A lui de voir s'il en a vraiment envie " conclut-il.

Samardo Samuels ne jouera pas la Leader's Cup avec le CSP. Il sera en revanche sur le parquet de Beaublanc pour affronter Châlons- Reims lors de la prochaine journée de pro A.