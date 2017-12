Limoges, France

Dominés lors des deux premiers quart-temps, les Limougeauds accusaient un retard de 7 points à la pause (29-36). En difficulté face à l'envergure du pivot manceau Youssoufa Fall et ses 2 mètres 21, ils ont subi dans l’intensité. Pas illogique selon l’entraîneur du CSP Kyle Milling :"Tout le monde s'attendait à un match compliqué. En plus, avec la qualification au Top 16 de l'Eurocoupe, c'est normal d'avoir un petit relâchement. Aussi bien mentalement que physiquement. Au début du match, on a 4 ou 5 joueurs qui sont tombés par terre. Ça montre la fatigue. Mais je suis très fier de l'équipe, parce qu'ils ont continué à se battre. Je suis très content de l'état d'esprit du groupe."

Quand on voit son niveau, il ne fait pas son âge - Axel Bouteille sur Danny Gibson

C'est vrai qu'il en a fallu du mental, car en face , le MSB n'a rien lâché. Les Limougeauds n'ont plus, et possession après possession, ils se sont accrochés et ont finalement rattrapé leur retard pour passer devant dans le money-time. Une lutte acharnée lors de laquelle le meneur US Danny Gibson, du haut de ses 33 ans, a été encore une fois déterminant (16 points, 3 passes, 18 d'éval. en 22 min.). Comme à Berlin mardi soir, il a enchaîné les paniers primés (4 sur 4) pour être à nouveau le facteur X de la rencontre. De quoi s'attirer les louanges de son partenaire Axel Bouteille :"Il est vraiment bien. Quand on voit son niveau de jeu, il ne fait pas son âge ! Il est bien en jambe et très adroit. Pour la deuxième fois en deux matches, ils nous sort des gros shoots. Ça nous aide beaucoup."

Le Limoges CSP monte à la 2e place après ce 6e succès de suite en Pro A !

Une prestation également saluée par son entraîneur Kyle Milling :"Danny était encore chaud ! Ca fait plusieurs semaines, on ne sait pas qui va avoir la main chaude. Là, c'est encore Danny. Je suis très content pour lui parce que c'est lui qui termine le match et qui fait la différence à la fin. Toute sa carrière, il était dans le 5 majeur et jouait 30 ou 35 minutes. Ce n'est pas évident pour lui de jouer 20 ou 22 minutes. Mais il est rentré dans notre jeu. Il peut sortir du banc, débuter ou changer, il s'en fou, il veut gagner !" Une attitude très positive qui contribue largement à la bonne période du Limoges CSP, qui vient d’enchaîner avec cette victoire 74 à 70, un 6e succès de suite en Pro A, synonyme de 2e place au classement.