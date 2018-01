Limoges, France

Le Limoges CSP tient son premier succès en 2018 ! Les joueurs de Kyle Milling ont dominé Gravelines-Dunkerque samedi soir à Beaublanc 80 à 72. Les Limougeauds qui après un 1er quart-temps correct (20-16) ont traversé un énorme trou d'air avec 31 points encaissés dans le 2e quart-temps (15-31). Ce qui a provoqué la colère de l’entraîneur Kyle Milling à la mi-temps :"On ne peut pas dire que j'ai tenu un discours, j'étais surtout énervé ! On a encaissé 47 points en 1ère mi-temps. En seconde, seulement 25 points."

Gros coup de gueule de Milling à la mi-temps

Bref, les murs du vestiaire ont tremblé et cela a payé. Ses joueurs ont monté leur agressivité dès le retour sur le parquet et ils ont su être constants dans leurs efforts, tout au long de la seconde mi-temps (29-19 dans le QT3 et 16-6 dans le QT4). Une très bonne chose aux yeux du meneur et MVP de la rencontre (12 pts, 6 passes, 18 d'éval.) Danny Gibson :"C'est une victoire qui a été difficile à obtenir. En seconde mi-temps, on a été très intenses. On ne leur a laissé que 25 points. C'est comme cela que l'on doit jouer à domicile. "

Une victoire qui fait évidemment beaucoup de bien après un début d'année terrible selon Danny Gibson, encore auteur d'un tir à 3 points décisif en fin de rencontre :"Certains choses très dures sont arrivées. Et on a joué contre des adversaires très forts. On s'est battu mais gagner à nouveau, cela fait beaucoup de bien mentalement et physiquement."

Essayer d'aborder chaque match avec la bonne intensité - Kyle Milling

Mais Kyle Milling prévient. C'est avec et seulement avec ce niveau d'intensité que son équipe pourra être ambitieuse cette saison :"On a pas changé d'équipe à la mi-temps. C'est facile de comprendre qu'il faut jouer avec beaucoup d'intensité. Parce que tous nos adversaires sont bons. Il faut que les joueurs comprennent qu'il faut essayer d'aborder chaque match avec la bonne intensité. Mais c'est très difficile de jouer avec cette intensité à tous les matches. Il faut continuer encore un mois avant d'avoir un petit break."

D'ici la trêve internationale, la cadence infernale va se poursuivre avec le championnat et les trois derniers matches européens en Top 16 de l'Eurocup, notamment celui de mercredi à Beaublanc face à l'Asvel. Une compétition que Kyle Milling ne compte pas lâcher, même si le bilan de trois défaites en trois matches, offre peu de perspectives :"On va essayer de gagner le plus de matches possibles. Ce n'est pas encore mathématiquement terminé. Et on ne baissera jamais les bras à la maison. Mais d'abord, j'ai dit aux joueurs de couper un peu, d'aller au bar, en discothèque, où ils veulent mais il faut vider les têtes et revenir lundi un petit peu plus frais."