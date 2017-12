Limoges, France

Qui arrêtera le Limoges CSP de Kyle Milling ? La question mérite d'être posée alors que les joueurs du Limoges CSP sont, depuis leur succès à Belgrade mardi en Eurocoupe, sur une série de sept victoires consécutives toutes compétitions confondues. On peut se douter que Dijon, 11e de Pro A (6V-7D) va tout faire pour être le bourreau de Limougeauds à qui il ne manque qu'une victoire lors des quatre prochains matches pour valider leur place à la prochaine édition de la Leaders Cup. Mais la JDA n'est pas au mieux. Après un super début de saison, les Bourguignons viennent d’enchaîner trois défaites en Pro A et voudront absolument réagir qui plus est à domicile.

L’entraîneur de Limoges Kyle Milling, qui connait parfaitement le coach adverse, Laurent Legname, pour avoir passé de nombreuses saisons avec lui à Toulon, sait très bien comment son ami va préparer ses joueurs :"C'est une équipe un peu en difficulté depuis deux ou trois semaines, mais qui est connue pour son agressivité. Je connais très bien le coach. Je pense qu'il va y avoir une grosse réaction de leur part face à nous. Je pense que l'on aura retrouvé de l'énergie et que l'on va montrer un autre visage qu'à Belgrade." Car en Serbie, le manque d'intensité était certainement à mettre sur le compte d'une véritable fatigue de ses joueurs.

Ce n'est pas comme si on survolait les matches - Jean-Fred Morency

Des Limougeauds qui auront eu, malgré les déplacements, trois jours pour récupérer des forces. Reste à voir dans quel état d'esprit ils seront ce vendredi sur le parquet de la JDA. Sur ce point, l'intérieur Jean-Fred Morency se veut rassurant :"Ce n'est pas comme si on survolait les matches. On ne le prend pas du tout à la légère. On ne lève pas le pied. On sait que les choses, on va les chercher. C'est souvent dur. On est satisfait de les avoir à la fin mais on ne gagne pas nos matches de 20 points donc on est dans le bon état d'esprit. On sait que c'est très difficile d'aller gagner là-bas. Ils ont pas mal de victoires. C'est une équipe âpre à jouer, avec pas mal de joueurs revanchards. Il y a beaucoup d'équipes qui tombent dans le piège d'y aller un peu à la légère et ils se font attraper. Je pense que nous, on sera dans le bon état d'esprit."

Des mots qui ont du sens dans la bouche d'un véritable combattant comme Jean-Fred Morency. Mais ses coéquipiers ont-ils autant conscience du danger ? Sur ce que l'on voit depuis le début de saison, il n'y a pas de raison d'en douter. On peut aussi se dire que coach Milling fera tout pour motiver ses joueurs, histoire de ne pas perdre face à l'un de ses meilleurs amis. Une rencontre à vivre en intégralité ce vendredi (20h00) sur France Bleu Limousin.