Basket - Pro A : Le Limoges CSP reçoit Antibes pour une place dans le Top 8

Le Limoges CSP peut enchaîner ce samedi soir, une troisième victoire de suite en championnat et intégrer le Top 8. Les joueurs de Kyle Milling affrontent Antibes à Beaublanc pour le compte de la 10e journée de Pro A.

Le Limoges CSP, toujours privé de fréjus Zerbo, affronte Antibes ce samedi soir (20h) à Beaublanc pour le compte de la 10 e journée de Pro A. Un adversaire qui ne pointe qu'à une victoire du CSP et dont il va falloir se méfier. Les Antibois restent sur deux victoires de suite en championnat face à l'Asvel et Pau-Orthez, et ils veulent maintenant confirmer leur forme du moment en décrochant leur 1ère victoire de la saison à l’extérieur.

Il faudra le jouer au mental - Mam Jaiteh

Il va falloir les prendre au serieux et être forts mentalement après la coupe d'Europe et les 8 mille kilomètres parcourus cette semaine entre Limoges et Krasnodar en Russie, selon le pivot du CSP Mam Jaiteh :"C'est l'un des matches les plus importants de notre début de saison si l'on veut remplir l'objectif d'aller à la Leader's Cup. Le défi, ça va être de surmonter la fatigue accumulée ces derniers temps. Il faudra jouer ce match au mental. Antibes est une équipe très dangereuse face aux équipes qui ont de grosses ambitions. On est prévenu. Il sont capables de faire de bonnes choses et de jouer un bon basket. Si on les sous-estime, on va se faire avoir."

Kyle Milling veut voir ses intérieurs élever le niveau face à la paire Blue-Yarou

Pour l’entraîneur de Limoges, Kyle Milling, il va falloir contrôler leur créateur numéro 1, le meneur US Jerel Blassingame, meilleur passeur du championnat avec 6 passes décisives en moyenne par match depuis le début de saison. Mais aussi leurs intérieurs, une véritable menace pour le CSP :"On va essayer de retrouver de l'énergie mentale et physique pour battre Antibes qui est une équipe en confiance. Avec Tim Blue (5e meilleur scoreur de Pro A avec 17.6 points) et Mouphtaou Yarou (2e meilleur rebondeur de Pro A avec 8,6 prises) qui font vraiment le boulot sous les paniers. C'est un challenge pour nos intérieurs de jouer à leur niveau, et même plus. J'ai confiance en eux".

Pas de meilleur révélateur que Beaublanc - Julien Espinosa

Quand à l’entraîneur d'Antibes, Julien Espinosa, il est ravi de voir son équipe consistance et victorieuse depuis deux matches. Mais il veut maintenant voir ses joueurs répondre présents dans le contexte de Beaublanc :"Il n'y a pas meilleur révélateur pour une équipe comme la nôtre, que de venir jouer à Beaublanc. On sait qu'il n'y a pas le droit à l'erreur dans cette salle et que très souvent, les passages à vide se payent cher. Il va falloir à nouveau réaliser un match complet pour esperer revenir d'ici avec un résultat en notre faveur." Un match à vivre en intégralité sur France Bleu Limousin. Prise d'antenne à 19h45. Début de la rencontre à 20h00.