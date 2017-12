Limoges, France

C'est un véritable choc au sommet de la Pro A. Quatre jours après sa superbe victoire à Berlin et sa qualification pour le Top 16 de l'Eurocoupe, le Limoges CSP reçoit Le Mans ce samedi pour le compte de la 13e journée de Pro A. Avec sa dynamique du moment , le CSP peut clairement remporter ce match pour monter à la 2e place du classement. Mais attention. Le MSB, l'équipe en forme du début de saison, reste sur deux défaites sur le parquet de l'Asvel et à domicile face à Nanterre. Les hommes d'Eric Bartecheky voudront forcément réagir pour éviter un 3e revers de suite.

On veut arrêter Le Mans, pas seulement Youssoupha Fall - Kyle Milling

D'ailleurs, l’entraîneur de Limoges, Kyle Milling, s'attend à une soirée difficile :"Ils ont perdu deux matches. Ils vont venir ici pour gagner. J'attends une réaction de leur part. Ils vont être très agressifs. C'est une équipe très physique, sur presque tous les postes. Comme le meneur, Justin Cobbs. Si il prend de la vitesse, il est très difficile à arrêter. L'intérieur Roméo Travis, qui a joué avec Dru Joyce au lycée, est très expérimenté et aussi très physique tout comme Youssoupha Fall et Wil Yeguete au poste de pivot. Mikal Riley, qui n'est pas très adroit depuis 1 ou 2 matches, je m'attends à un grand match de sa part, parce qu'il aime les grands matches et les grandes salles. Je m'attends à un match très difficile."

Bien de jouer Le Mans pour ne pas se relâcher - Mam Jaiteh

L’entraîneur de Limoges espère aussi qu'il n'y aura pas de relâchement après la qualification cette semaine pour le Top 16 de l'Eurocoupe. Mais là dessus, le pivot Mam Jaiteh se veut rassurant, justement parce que c'est Le Mans qui se présente à Beaublanc :"C'est une bonne chose pour nous d'affronter une équipe annoncée forte comme Le Mans. Notre plus grande crainte, c'est de se relâcher, de penser qu'on est déjà arrivé. Il faut rester conquérants, mettre de l'énergie à chaque fois. On sait que Le Mans, c'est une équipe très forte. Même si ils sont moins biens, ils restent 2e du classement. En plus, c'est un match à l'issue duquel on peut être 2e. Et revoir le CSP 2e, ce serait quelque chose de très plaisant et on a à cœur de le faire." Ce ne sont pas les supporters de Limoges qui lui diront le contraire. Un public qui devrait d'ailleurs accueillir chaleureusement son équipe, après la folle soirée berlinoise. Tant que ça ne leur fait pas tourner la tête...