Basket - Pro A : Le Limoges CSP reçoit Le Portel pour une place sur le podium

Pour le compte de la 12e journée de Pro A, le Limoges CSP reçoit Le Portel ce samedi au Palais des sports de Beaublanc. Une belle occasion de grimper sur le podium. Mais attention au relâchement face à une équipe qui avait ridiculisé le CSP dans le Nord la saison dernière.

Le Limoges CSP (4e) veut enchaîner une 5e victoire de suite en championnat. Il en a l'occasion ce samedi soir (20h) à Beaublanc face au Portel, 12e du classement. Mais ne parlez pas de ce club comme du petit village gaulois de la Pro A, à l’entraîneur de Limoges Kyle Milling. A ses yeux, les nordistes doivent être pris très au serieux :"Ils ont fait les play-offs la saison dernière. Ils jouent en Coupe d'Europe. Ce n'est pas un petit club ou une petite équipe. Ils ont beaucoup de joueurs qui étaient déjà présents l'année dernière. Ils ont de très bons joueurs, de haut niveau. J'attends un match difficile. Chaque match est très important. On est sur une bonne dynamique. Mais le plus difficile est de garder cette bonne dynamique, et de rester constants au niveau des efforts et du basket que l'on propose ces dernières semaines."

Attention à ne pas se relâcher face à une équipe prétendument plus faible

Kyle Milling se méfie tout particulièrement du secteur intérieur du Portel, et surtout de Franck Hassel, l'un des pivots les plus physiques du championnat (3e meilleur rebondeur de Pro A). Un vrai défi pour ses intérieurs et pour Mam Jaiteh. Le pivot du CSP prévient. Il ne faudra surtout pas se relâcher :"C'est vraiment le piège. On est dans une bonne dynamique. On sait que c'est une équipe qui vit moins bien à l’extérieur. Elle fait moins flashy. Tout est réuni pour un relâchement. C'est un vrai piège. Notre plus gros ennemi, ce sera nous même. Il ne faut pas se relâcher et rester dans cette dynamique. Il faut y aller en combattants, pas en empereurs. Il faut se servir du public et garder nos valeurs, avec de l’enthousiasme et beaucoup d'énergie."

Et en parlant d'énergie, il y a une très bonne nouvelle avec le retour de l'arrière US Kenny Hayes. Il sera bien présent pour aider ses coéquipiers après avoir raté les rencontres face à Nanterre et Bilbao suite à une élongation à un mollet. A part Fréjus Zerbo, c'est un groupe au complet qui tentera de s'imposer pour installer Limoges, au moins provisoirement, sur la 3e marche de la Pro A. Un match à vivre en intégralité sur France Bleu Limousin et francebleu.fr à partir de 20h00.