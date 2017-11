Basket - Pro A : Le Limoges CSP s'impose logiquement sur le parquet de Boulazac

Le Limoges CSP a dominé Boulazac sur son parquet du Palio samedi soir en ouverture de la 9e journée de Pro A. Un succès 75 à 66 qui permet au club limougeaud de se rapprocher grandement du Top 8.

Le derby a logiquement tourné à l'avantage du Limoges CSP, vainqueur samedi soir sur le parquet de Boulazac 75 à 66. La soirée a parfaitement commencé pour Limoges, avec un premier quart-temps dominé des deux côtés du terrain (14-26), face à une formation qui semble pour l'instant à sa place dans la zone des relégables. En revanche, le CSP a eu de grandes difficultés sur la défense de zone proposée ensuite par le BBD. Boulazac a alors infligé un cinglant 23 à 10 à Limoges dans le deuxième quart-temps, pour finalement atteindre la pause avec un point d'avance (37-36).

Cette inconstance peut nous faire perde des matches - Mam Jaiteh

Preuve que l'inconstance reste un chantier prioritaire à Limoges. Ce que ne nie pas le pivot Mam Jaiteh (11 pts, 9 rbds, 15 d'éval.) :"C'est une bonne victoire. On sait que l'on doit gagner ce genre de match pour aller à la Leader's Cup. On a le potentiel et la qualité mais il faut que l'on amène de la constance, dans chaque match, et d'un match à l'autre. Sans manquer de respect à Boulazac, face à des équipes plus relevées, on peut perdre un match à cause de ça. On doit pouvoir éviter ou tout du moins diminuer ces moments là. Si on arrive à acquérir ou améliorer ça, on va être encore plus redoutable."

Un mois que le Limoges CSP n'avait pas encaissé moins de 70 points !

Ce deuxième quart-temps raté, ce sont les aléas d'un match de basket aux yeux de l’entraîneur, Kyle Milling. "Il y a toujours des hauts et des bas". Le coach du CSP préfère retenir la prestation défensive de ses joueurs :"On a montré plus d'intensité. Tout le monde était dedans. Cela faisait longtemps (1 mois soit 8 matches) qu'une équipe n'avait pas mis moins de 70 points face à nous. On a fait moins d'erreurs, notamment dans les rotations. Je suis très content."

Un très bon ratio passes décisives / ballons perdus

Autre bon point de la soirée, l'esprit collectif qui animait son groupe en attaque, avec à la sortie, 20 passes décisives pour 6 petites pertes de balles. Une question d'état d'esprit selon Mam Jaiteh :"Quand on commence avec un état d'esprit où chacun veut faire la passe de plus, chacun veut jouer pour l'autre, on arrive à trouver des tirs de qualité, des tirs plus ouverts. Au niveau du contrôle du jeu, je pense aussi que l'arrivée de Drew Joyce commence de plus en plus à se voir et à avoir de l'impact."

Drew Joyce III (5 pts, 2 passes, 6 d'éval.) permet aussi à l'autre meneur, Danny Gibson 6 pts, 6 passes), de retrouver du jus. Samedi soir, il a même signé la plus grosse évaluation de la rencontre, +18, en seulement 17 minutes passées sur le parquet, soit le 2e plus petit temps de jeu de son équipe derrière Jean-Frédéric Morency. De bon augure pour la suite. A eux d’enchaîner alors que les autres résultats de la soirée (défaite de Nanterre et Bourg-en-Bresse) permettent au CSP de recoller à égalité de victoires avec le 5e de la Pro A. Le Limoges CSP est plus que jamais dans la course pour une qualification à la Leader's Cup.