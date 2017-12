Basket - Pro A : Le Limoges CSP se sort du piège tendu par Le Portel et s'empare de la 3e place

Le Limoges CSP a d'abord souffert mais s'est finalement imposé samedi soir à Beaublanc face au Portel. Un match de la 12e journée de Pro A remporté 88 à 79, notamment grâce à un énorme Jean-Fred Morency en seconde période. Ce 5e succès de suite en championnat permet au CSP de prendre la 3e place.

L’entraîneur de Limoges avait prévenu. Kyle Milling savait que ce match serait difficile. Son pivot Mam Jaiteh avait aussi alerté sur les méfaits d'un possible relâchement. "Il faudra être en mode combattants" disait-il avant cette rencontre de la 12e journée de Pro A face au Portel. Ils ne s'étaient pas trompé. Le problème, c'est que Limoges a commencé sur un rythme de sénateur. Les nordistes, très adroits et bons en défense, en ont parfaitement profité pour prendre le large à l'issue d'un premier quart-temps remporté haut la main (18-31).

Une entame qui n'a évidemment pas plus à l’entraîneur du CSP :"Je vais pas dire qu'on a commencé le match en étant faciles mais on a manqué de niaque, d'attitudes. On ne peut pas jouer comme ça, contre n'importe quelle équipe. Dans le 1er quart-temps, ils mettent 31 points. C'était trop facile. Mais on a eu une bonne réaction dans le 2e quart et on a commencé à jouer notre basket. Au final, on est à +22 sur les trois derniers quart-temps. C'est correct."

Une prestation XXL de Jean-Frédéric Morency

Et si le Limoges CSP s'est finalement défait 88 à 79 de cette accrocheuse équipe du Portel, elle le doit en bonne partie à son intérieur Jean-Fred Morency. Le Palois de formation a tout simplement été énorme (15 points, 6 fautes provoquées, 2 interceptions pour 16 d'évaluation en seulement 18 minutes !). Il a d'ailleurs eu le droit à sa première ovation de la part de Beaublanc à la fin du match :"Ça fait énormément plaisir. Merci au public. J'aurais jamais imaginé ça il y a quelques années - rires - Franchement, c'est beau. Il y a du monde, de la ferveur. Il y a des jours où il y a de la réussite. Ce soir, c'était moi. J'ai pris les opportunités et mes responsabilités, en me sentant bien, en étant en confiance."

Une prestation qui a réellement changé le cours d'un match très serré, pour le plus grand bonheur de son coach :"Je suis très content pour Jean-Frédéric. Il a fait un très bon match. C'est ce que je dis souvent aux joueurs. Avec l’enchaînement des matches, et l'équipe que l'on a, ça ne va pas toujours être le même joueur. Je sais qu'il va refaire ça cette saison, mais on ne sait pas qui ce sera lors du prochain match. Et ça, c'est notre force. Le danger peut venir de partout." Et le prochain match est un véritable défi. Ce sera mardi soir sur le parquet de l'Alba Berlin en Eurocoupe. En attendant, les Limougeauds peuvent savourer. Ils sont maintenant 3e du classement de la Pro A.