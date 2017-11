Basket - Pro A : Le Limoges CSP surclasse Antibes avec un super Brian Conklin

C'était le dernier match avant la trêve internationale. Le Limoges CSP l'a parfaitement abordé et s'est largement imposé face à Antibes samedi soir à Beaublanc 98 à 80. Le capitaine Brian Conklin, en a profité pour signer son meilleur match sous le maillot Limougeaud.

Ils voulaient tous finir sur une bonne note avant la trêve internationale, et cela s'est vu ! Le Limoges CSP a largement dominé Antibes samedi soir à Beaublanc, pour le compte de la 10e journée de Pro A. Une grosse victoire collective (25 passes dont 10 pour Dru Joyce) même si l'intérieur et capitaine Brian Conklin s'est distingué. Malgré une entorse de cheville en cours de 1ère mi-temps, il a livré sa meilleure prestation de la saison et a terminé MVP de la rencontre (19 pts à 100%, 5 rbds, 25 d'éval. en 20 minutes).

Je lui ai dit de lâcher la pression - Kyle Milling

De quoi ravir son entraineur Kyle Milling :"Je suis très content. Brian était beaucoup plus présent. J'ai parlé avec lui hier (vendredi). Je lui ai dit de lâcher la pression qu'il avait mentalement. Et il a très bien joué, même sur un pied. Il a montré les choses que tout le monde attend de lui." Brian Conklin qui n'est pas venu s'auto-congratuler devant la presse après le match.

Son coéquipier et pivot Mam Jaiteh, s'en est chargé :"C'est quelqu'un qui travaille dur tous les jours, qui essaye de toujours montrer l'exemple. De donner le meilleur de lui même. Après, il y a des paramètres qui sont plus ou moins difficiles à maîtriser. L'adresse, c'est quelque chose de variable. C'était aussi important pour nous de prouver qu'on pouvait tenir une raquette."

Brian Conklin n'est pas un problème - Olivier Bourgain

Brian Conklin, jamais critiqué pour son engagement et son état d'esprit, l'était beaucoup plus à cause de ratés à répétition en attaque près du cercle. Mais à entendre le directeur sportif Olivier Bourgain, il n'y a jamais eu de problème avec lui en interne :"Je sais qu'en général, on a l'habitude de beaucoup critiquer à Limoges, mais nous on ne le critique pas. Brian est aussi tributaire de ses coéquipiers. C'est un finisseur. Si il n'a pas les ballons dans le bon timing, il a du mal à finir, tout simplement. Mais c'est un joueur qui ne force pas, qui est dans l'esprit. Aujourd'hui, on l'a bien trouvé, il a bien fini. C'est bien pour la confiance".

Et ce n'est que le début selon Olivier Bourgain :"Brian Conklin n'est pas un problème. C'est un joueur parmi les autres. Il faut le laisser un peu tranquille, et il va monter comme tout le monde." Les joueurs du CSP (désormais 5e de Pro A avec 6V-4D) qui pour la plupart vont avoir quelques jours de vacances avant d'avoir du temps pour travailler ensemble avec en ligne de mire, le match à Nanterre puis la réception de Bilbao en Eurocup. A part Mam Jaiteh, Axel Bouteille et William Howard qui ont rendez-vous dès lundi midi à Lille, avec l'Equipe de France.