Limoges, France

Le Limoges CSP s'est imposé mercredi soir face à Bourg en Bresse 88 à 75. Mais le score ne reflète pas toute l'adversité proposée par l'équipe de Savo Vucevic. Malgré un départ canon et un 6-0 initial, Limoges a énormément souffert en première mi-temps. Au point d'être mené à la pause (40-47). Et ça ne s'est pas vraiment arrangé au retour des vestiaires. Zachery Peacock (19 points) et ses partenaires ont continué à dérouler leur basket et à faire grandir l'écart jusqu'à +12.

Le Limoges CSP s'impose face à une équipe de Bourg en Bresse sur les rotules

Mais les joueurs de Kyle Milling ont ensuite montré beaucoup plus d'agressivité en défense, et face à une équipe diminuée par les blessures, les Limougeauds ont finalement pris l'ascendant, dans le sillage d'un Jean-Fred Morency omniprésent et MVP de cette rencontre (14 points, 6 rebonds, 6 passes décisives, 19 d'évaluation en 20 minutes). Grâce à cette victoire, le Limoges CSP préserve sa 2e place de la Pro A et décroche son billet pour la prochaine Leaders Cup.

Le Limoges CSP croisera le fer avec l'Asvel au Top 16 de l'Eurocup !

Les joueurs de Kyle Milling ont maintenant deux jours de repos bien mérités. Et peut-être un peu plus. Cela va dépendre du calendrier du Top 16 de l'Eurocup qui devrait être connu ce jeudi matin. Sachant que Limoges connaît maintenant tous ses adversaires. Les Russes de Kazan et du "pistolero" et ancien du CSP Jamar Smith, les italiens de Reggio Emilia et les français de l'Asvel vainqueurs mercredi soir sur le parquet de Gran Canaria ! Avant cela, trois joueurs vont participer au All Star Game vendredi à Paris-Bercy : Kenny Hayes, William Howard et Axel Bouteille.