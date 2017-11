Basket - Pro A : Le Limoges CSP veut retrouver sa défense sur le parquet de Boulazac

A la peine ces derniers matches en défense, le Limoges CSP, toujours privé de Fréjus Zerbo, doit retrouver ses standards dans ce secteur de jeu. Le derby à Boulazac ce samedi est une très bonne occasion.

Sur ses sept derniers matches toutes compétitions confondues, le Limoges CSP a encaissé plus de 85 points en moyenne. C'est évidemment beaucoup trop élevé, surtout pour une équipe qui veut faire de la défense son fond de commerce. Défendre le plomb pour s'offrir du jeu rapide et des paniers faciles. Dans ce contexte, le court déplacement à Boulazac pour le compte de la 9e journée de Pro A ce samedi (17h30) est une belle occasion, dans un contexte hostile, et devant une salle de 5 200 places, annoncée à guichets fermés.

On a conscience de prendre trop de points - Jean-Frédéric Morency

Les joueurs sont en tout cas conscients du problème selon l'intérieur Jean-Frédéric Morency :"On en a conscience. On prend plus de 80 points par match ces derniers temps. C'est bien au dessus de nos standards ou de ce que l'on a pu montrer avant. A nous de réussir à élever notre niveau défensif. Je pense que lors du dernier match, ce sont plus des erreurs de concentration, on était pas tous sur la même page, plus qu'un manque d'envie. Si on est tous sur la même longueur d'onde, concentrés et durs à la fois dans nos efforts, on va retrouver nos standards."

Après Vilnius, Kyle Milling attend plus de ses joueurs intérieurs

Le premier à l’exiger, c'est bien sûr l’entraîneur, qui devra faire sans le pivot Fréjus Zerbo. Victime d'une vilaine béquille à Cholet, il pourrait être absent trois semaines. Il va falloir que les intérieurs restants, remontent leur niveau selon Kyle Milling :"A Vilnius, on a manqué un peu de physique et de dureté. Et Boulazac a plusieurs intérieurs grands et costauds. Il faut faire avec. J'espère que Mam Jaiteh, Brian Conklin, Jean-Frédéric Morency et Josh Carter vont monter leur niveau à l’intérieur. Mais j'attends plus de tous les joueurs. Qu'ils montrent leur agressivité face à Boulazac."

Dans ce derby, il faudra à coup sûr, se montrer dur et intense face à une équipe qui depuis l'arrivée du meneur Trent Meacham, retrouve des couleurs en même temps que les victoires. Un match à vivre en intégralité sur France Bleu Limousin.