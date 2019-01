Basket - Pro A : le stéphanois Alexis Ajinça de retour dans le championnat français

Villeurbanne, France

Tout juste revenu de NBA, le stéphanois Alexis Ajinça a fait son retour dans le championnat de Pro A ce samedi 19 janvier.

Le joueur n'a toutefois pas pu éviter la défaite à son équipe. Villeurbanne, qui s'est incliné 76 à 68 face à Cholet, reste quand même leader de Pro A.

Alexis Ajinça a joué seulement quelques minutes et inscrit 2 points. Un retour progressif pour le stéphanois, il n'a pas plus joué en compétition depuis plus d'un an.