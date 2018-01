Limoges, France

C'était un véritable choc de la Pro A ce dimanche soir entre Monaco, le leader, et le Limoges CSP, son dauphin. Après un début de match à sens unique en faveur de la Roca Team (+12 à la 8'), les joueurs de Kyle Milling sont bien revenus dans le match, notamment grâce aux 9 points de l'arrière US Kenny Hayes. Ils sont même passés devant en fin de 2e quart-temps, mais Paul Lacombe a redonné l'avantage aux siens d'un tir du milieu du terrain au buzzer (45 à 43 pour la Roca Team à la mi-temps).

Le Limoges CSP dans le dur avant d'affronter l'Asvel

En seconde période, le scenario s'est répété. Monaco a vite creusé l'écart mais là encore, Brian Conklin et ses coéquipiers n'ont pas lâché pour revenir à hauteur (60 à 60 à la 25'). Même si ce sont les Monégasques qui ont le mieux terminé pour finir le 3e quart temps avec pratiquement 10 points d'avance (73 à 64). Lors des 10 dernières minutes, les Limougeauds ont cette fois lâché pour accuser assez vite un retard de plus de 20 points. Au final, c'est une lourde défaite 105 à 90. La 3e en autant de matches en 2018 pour un CSP dans le dur avant d'aller à Villeurbanne mercredi pour le compte de la 3e journée de l'Eurocup.

Catastrophique dans le 4e quart-temps - Kyle Milling

Réaction de Kyle Milling :"On a commencé très très bas, avec zéro énergie ou intensité. Je ne sais pas pourquoi. Après, on est revenu. On était à moins 2 à la fin du 3e quart-temps. Après, on a encore craqué. Monaco a gardé le même niveau et la même intensité pendant 40 minutes. Et quand tu joues contre des grosses équipes, ils peuvent faire des séries de 6 ou 8 points. Mais si ils font des 15 à 2 ou 20 à 2, et 2 fois, c'est pas possible de gagner, surtout à l’extérieur. Le 4e quart-temps, c'était une catastrophe. On ne peut pas dire qu'on a baissé les bras mais on n'a pas joué notre basket. Et à moins 20, sans parler de vouloir gagner, les joueurs voulaient marquer et faire un peu leurs statistiques. Mais à moins 20, c'était déjà trop tard. C'est à la fin du 3e et début 4e que l'on a complétement craqué. On a accéléré le jeu au lieu de le ralentir. C'était n'importe quoi ! Face à ce genre d'équipe, on reste sur 3 défaites. On va jamais gagner ce genre de matches en jouant individuellement. Il faut jouer ensemble face à ces équipes qui jouent très dur. Là, on a fait 25 minutes correctes et 15 minutes vraiment pas bonnes."