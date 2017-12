Basket - Pro A : Après la trêve, le Limoges CSP enchaîne et s'impose à Nanterre

Le Limoges CSP a remporté samedi soir son match de la 11e journée de Pro A sur le parquet de Nanterre 73 à 75. C'est le 4e succès de suite en championnat pour les joueurs de Kyle Milling. Mam Jaiteh a brillé face à son ancien club.

Après 15 jours de coupure pour cause de trêve internationale et en l'absence de Kenny Hayes touché à un mollet (incertain pour Bilbao), on pouvait s'interroger sur un éventuel manque de rythme à l'entame de ce match de la 11e journée de Pro A entre le Limoges CSP et Nanterre. Les joueurs de Kyle Milling n'en ont pas manqué. Bien au contraire.

Combatifs en défense et capables de multiplier les paniers près du cercle adverse, les joueurs du Limoges CSP ont dominé les deux premiers quart-temps pour regagner les vestiaires avec un pécule de 5 points, après en avoir compté 10 en cours de première mi-temps. Mais Nanterre 92 a limité la casse grâce à son arme numéro 1, l'adresse à 3 pts de Schaffartzik et Invernizzi (4 sur 8 à la pause à eux deux).

Nanterre n'était pas loin du hold-up à domicile !

A la reprise, les Limougeauds ont continué à dominer, dans le jeu collectif et au rebond, au point d'atteindre les 16 points d'avance. Mais Nanterre ne s'est évidemment pas laisser faire. Avec une défense plus agressive et face à un CSP moins adroit de loin, moins enclin à donner le ballon à l'intérieur, et généreux sur la ligne des lancers francs, les franciliens sont revenus dans le match. Ils ont même égalisé à 70 partout dans le money-time.

Mais pas de quoi faire craquer un Limoges CSP de plus en plus solide, et qui a pu compter sur un très gros tir à 3 points d'un Josh carter jusque là en échec, pour faire la différence et finalement s'imposer 75 à 73. Ce 4e succès consécutif en championnat permet au groupe de Milling de conforter sa place dans le Top 5 de la Pro A. De quoi aborder sereinement et en pleine confiance, le match crucial de mardi soir en Eurocoupe.