Le Portel, France

Jouer au Portel n'est jamais évident et c'est encore plus vrai en période de carnaval. Les joueurs du Limoges CSP ont pu le vérifier samedi soir. Dans un chaudron déguisé et survolté, les Limougeauds ont de suite pris la foudre. Le cinq de départ composé de Joyce, Hayes, Bouteille, Carter et Lydeka a très vite essuyé un 12-3 (5').

Les entrées en jeu de Gibson, Morency, Howard et Conklin ont coïncidé avec le retour du Limoges CSP à égalité 12 partout à la fin du 1er quart temps. Mais grâce à leur défense de tous les instants, l'équipe d'Eric Girard a refait un écart pour rentrer aux vestiaires avec un matelas intéressant de 10 points d'avance.

Il faut retrouver notre collectif - Kyle Milling

En seconde mi-temps, la troupe à Kyle Milling a mieux joué, a tenté là encore de perturber le Portel avec de la défense en zone mais Mohammed Hachad a sanctionné de loin alors que l'adresse du Limoges CSP est restée très faible. Et mise à part Danny Gibson (11 points à 4 sur 9), personne n'a tiré son épingle du jeu.

Conklin a terminé à 2 sur 8, Hayes à 3 sur 12, Carter à 1 sur 6, Howard et Bouteille à 2 sur 7... Malgré une adresse en berne (31% au total), les Limougeauds ont essayé de s'accrocher et n'étaient menés que de 10 points à la 34e minute (54 à 44). Mais l'espoir de voir Kyle Milling et ses hommes revenir après un match de trainard à explosé dans les 5 dernières minutes avec au final, une défaite de 22 points 73 à 51. Encore une sale soirée pour le Limoges CSP.

Réaction de Kyle Milling :"On s'est accroché pendant trois quarts-temps. C'est dans le quatrième qu'ils ont vraiment fait la différence. On a toujours alterné un tir et un stop. On a jamais fait de série. Avec 31% aux shoots dans une salle comme Le Portel, tu ne peux jamais gagner. On a mieux jouer en deuxième mi-temps mais l'adresse n'était pas là. On avait des shoots ouverts mais on a pas marqué. Il faut retrouver l'adresse. Ça va revenir, très bientôt j’espère. Quand c'est dur, on essaye de trouver des solutions tout seul. On a montré ce soir que personne ne va gagner le match tout seul. Il faut retrouver notre collectif. Quand c'est difficile, c'est là qu'il faut jouer encore plus ensemble. Créer les uns pour les autres. Ce soir, ils ont changé sur tout. On avait du mal à l'intérieur et à l’extérieur. L'ambiance ? Elle était extraordinaire. Ce n'est pas un groupe de supporters, c'est une salle de supporters. C'est ça qui fait la différence par rapport aux autres salles en France. Ils sont tous ensemble. Ils sont tous dans le même esprit pour pousser l'équipe. Tout le monde chante, tout le monde danse, tout le monde est dans le match."