Limoges, France

Après sa victoire rassurante de mardi en Eurocup face à Reggio Emilia, le Limoges CSP reçoit Hyères-Toulon ce samedi (20h) dans le cadre de la 19e journée de Pro A. Si le pivot Lituanien Tautvydas Lydeka va jouer son dernier match sous les couleurs limougeaudes, l'autre pivot de l'équipe, Mam Jaiteh, va faire son retour à la compétition après avoir raté plusieurs rencontres suite à une béquille à une cuisse. Entretien.

France Bleu Limousin : Tout d'abord, comment ça va ?

Mam Jaiteh : Ça va mieux. Ça ne me gène quasiment plus. Ce "break" m'a permis de me ressourcer un petit peu mentalement, de voir notre jeu, de voir nos forces et nos faiblesses. En étant sur le côté, on ne voit pas les choses de la même manière. Mais ça, je le garde pour moi. Je suis pressé de pouvoir revenir et apporter à l'équipe.

Et au niveau du rythme ?

J'ai fait toute la partie soin avec le kiné, Xavier Dumélié, et ensuite j'ai travaillé avec le préparateur physique, Franck Khun. J'en ai bavé pour revenir. Mais je ne me suis pas arrêté assez longtemps pour tout perdre. Au début, c'était assez difficile. On sent la fatigue qui vient très vite. Mais c'est revenu assez vite, après quelques jours. Maintenant, je me sens en rythme et plutôt bien.

La victoire de mardi en Eurocup contre Reggio Emilia semble avoir fait du bien au groupe. Sentez-vous que cela revient collectivement ?

Oui, clairement. On a tous besoin de chercher de la confiance dans le collectif, et non pas individuellement. Dans ce collectif, chacun doit apporter sa pierre à l'édifice mais c'est collectivement que l'on peut faire des résultats et que la confiance se construit. Contre Reggio, ce n'était pas important au niveau de l'enjeu mais c'était très important dans la tête de tout le monde. Et le match contre Toulon, même si c'est une équipe du bas de tableau, c'est un match très important, qu'il faut gagner, d'abord pour le championnat et pour se relancer dans une série positive.

Toulon qui s'était largement imposé lors de la 3e journée 85 à 70. Il y a une revanche à prendre...

Oui, il y a une revanche à prendre. A l'aller, on est arrivé là-bas sans vraiment les respecter, sans grande motivation. Le soucis, c'est qu'ils étaient prêts et ils nous ont reçu comme il fallait. Maintenant, à nous de montrer qu'on n'est plus cette même équipe du début de saison, qu'on a évolué, qu'on a avancé et engrangé de l’expérience.