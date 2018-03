L'équipe de Boulazac peut-elle sauver sa saison de basket en remportant la coupe de France ? Sur le papier, Jacques Auzou, le président du club a envie d'y croire. Ce samedi, le BBD affronte les espoirs de Monaco en quarts de finale à Trélazé. "On peut passer ce premier cap et ce ne serait pas très brillant d'échouer. Une année Limoges est descendu et a gagné la coupe de France. _Si ça peut donner confiance aux joueurs c'est intéressant_," estime Jacques Auzou.

Y croire encore

Après sa nouvelle défaite face à Antibes mardi soir, le BBD reste dans les profondeurs du classement de la Pro A et file tout droit vers la Pro B. "Je suis inquiet mais mathématiquement c'est encore jouable. L'an dernier avant l'arrivée de Claude Bergeaud on ne pensait pas gagner les play-offs et aller en Pro A. Il faut être lucide. Nous sommes en position délicate. _Il est sûr que si on réédite le jeu de mardi on ira en Pro B_, mais mathématiquement on peut encore y croire," assure le président du BBD.

Claude Bergeaud veut-il encore entraîner Boulazac ?

Sur le terrain, Boulazac a des failles dans sa défense, certains joueurs semblent usés, d'autres ne montrent pas suffisamment d'envie. "Il y a une réalité. On a su quelques jours à la fin du mois de juin, un mois après les autres, qu'on montait en Pro A. Le marché avait été fait et il est ce qu'il est. Il est clair qu'il y a des joueurs qui ne mouillent pas le maillot à la hauteur de leur passé de basketteur et de l'argent qu'ils touchent." Quant à l'avenir de l'entraîneur du BBD, Claude Bergeaud, Jacques Auzou est clair. "Il a un contrat pour la saison prochaine et personne ne le remet en cause au sein du conseil d'administration. Il faut maintenant savoir si lui a envie de coacher une équipe en Pro B. Nous aurons une réunion lundi matin. La question lui sera posée très clairement."

Un budget amputé en cas de relégation

En cas d'une descente en Pro B, le club risque de perdre gros. "Il y aura forcément des réajustements de budgets car les collectivités donneront moins. _Le budget sera amputé de 500.000 euros_. Mais je pense que Boulazac reste la vitrine du sport en Dordogne. Je répète que jouer Nantes, Poitiers ou Lille ce n'est pas honteux," conclut Jacques Auzou.