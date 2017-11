EN DIRECT - Basket - Pro A : suivez le match du Limoges CSP à Boulazac

C'est jour de derby en Nouvelle Aquitaine ! Ce samedi à 17h30, le Limoges CSP joue son match de la 9e journée de Pro A sur le parquet de son voisin du Périgord, Boulazac. Une rencontre à vivre en intégralité sur France Bleu Limousin.

C'est le plus court déplacement de la saison. Le Limoges CSP joue à Boulazac ce samedi pour le compte de la 9e journée de Pro A. Une rencontre à vivre en direct sur France Bleu Limousin. Rendez-vous dès 17h15 pour l'avant match. On entendra Jean Fred Morency et Kyle Milling sur les problèmes défensifs du Limoges CSP. Nous entendrons aussi William Howard, sélectionné au sein du Team France Basket. Côté BBD, Claude Bergeaud et Arnaud Kerckhof nous dirons en quoi ce match face à Limoges est si particulier. Début de la rencontre à 17h30. Pour nous écouter ? Un simple clic sur le lien ci-dessous. Bon match sur France Bleu Limousin !