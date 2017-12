Dijon, France

Le Limoges CSP s'est logiquement incliné vendredi soir sur le parquet de Dijon 79 à 70 en ouverture de la 14e journée de Pro A. Les hommes de Kyle Milling ont bien débuté et ont même pris 10 points d'avance dès le 1er quart-temps. Ils en avaient encore sept à la pause. Mais ils n'ont pas su conserver cette avance à l'issue d'une deuxième mi-temps dominée par les Bourguignons.

Les hommes de Laurent Legname, plus frais par rapport à des Limougeauds visiblement émoussés, se sont appuyés sur un Rasheed Sulaimon omniprésent (18 pts) tout comme son compatriote du secteur intérieur, l'ancien manceau Ryan Pearson (17 pts). Côté Limougeaud, le pivot Mam Jaiteh a terminé le match à 20 points et 18 d’évaluation et William Howard avec 13 points pour 13 d'évaluation. Tous les autres sont en dessous, notamment Kenny Hayes limité à 8 points.

Ce n'est pas la fin du monde mais il faut très vite se relever - Mam Jaiteh

Le Limoges CSP, dominé au rebond (29 à 21), voit sa série de six victoires consécutives en Pro A prendre fin sur le parquet de la JDA. Cela devait bien arriver un jour. Les joueurs de Kyle Milling ont maintenant quelques jours pour se reposer un peu avant une dernière semaine 2017 très chargée, avec deux matches en deux jours. Mardi en Eurocoupe face à Vilnius et mercredi en Pro A face à Bourg en Bresse.

Réaction de Mam Jaiteh :"On est clairement déçu par rapport à cette défaite. C'est un match que l'on a plutôt bien entamé, où on était plutôt sous contrôle. Il ne faut pas le prendre comme une excuse mais ces deux matches par semaine ce mois ci fait que la fatigue y est pour beaucoup dans cette deuxième mi-temps. Ils nous ont fait reculer. On n'a pas eu assez de répondant. Ça met fin à notre série donc c'est forcément pénible, agaçant. Maintenant, il faut qu'on se relève. Une défaite en soi, c'est pas la fin du monde. Mais il faut très vite se relever et montrer que c'est juste une erreur, comme cela arrive."

Le plus important, c'est de continuer à travailler - Kyle Milling

Réaction de Kyle Milling :"Notre 1ere mi-temps est pas trop mal. La fatigue, c'est une excuse mais je pense que l'on était un peu fatigué ce soir. Dijon a très bien joué en deuxième mi-temps. Ils étaient plus agressifs que nous. On a reculé et on a fait un passage de sept ou huit minutes, qui n'était vraiment pas bon. Chaque série à une fin. On a perdu et on va perdre d'autres matches. Cela fait cinq ou six que l'on est en déplacement et ce soir, c'est rentré un peu dans nos jambes et dans nos têtes. On a un peu craqué. Mais je suis très content des mecs depuis le début de l'année. On a montré de très bonnes choses. Le plus important, c'est de continuer à travailler".

.