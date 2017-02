Basket-Pro A : après Tiny Gallon, le Limoges CSP recale Tony Mitchell

Le feuilleton pour s'attirer les services d'un intérieur continue à Limoges. Des deux joueurs mis à l'essai cette semaine, le Limoges CSP a décidé de n'en conserver aucun.

Tiny ou Tony ? Et bien personne. Le Limoges CSP est toujours à la recherche d'un intérieur pour remplacer Bernard James. Le staff limougeaud a recalé les deux joueurs.

Tiny Gallon pas en forme, Tony Mitchell borderline

Tiny Gallon, arrivé la semaine dernière, a fait ses valises mercredi. 130 kg et pas forcément que du muscle pour un joueur qui n'avait pas joué depuis le mois de juillet. Son état de forme posait de sérieuses questions.

Quant à Tony Mitchell, plus en forme car joueur du Maccabi Haïfa il y a encore quelques jours, il ne portera pas non plus le maillot du CSP. Pour sa part, ce sont plus des problèmes de comportement qui poseraient souci. Le joueur aurait été coupé par le club israélien après avoir raté de nombreux entraînements et à cause de retards à répétition, signalait un journaliste dans un tweet.

Sources say Maccabi Haifa is cutting former Pistons draft pick Tony Mitchell after numerous missed practices and late arrivals. — David Pick (@IAmDPick) January 4, 2017

Le Limoges CSP joue un match amical ce vendredi soir à Tulle contre Cholet et se présente avec seulement cinq joueurs professionnels. DaShaun Wood et Will Buford sont tout juste papas. Klemen Prepelic est laissé au repos.