La 12e journée de Pro B de basket s'annonce chaude ce mercredi soir dans la Loire avec le derby entre Roanne et Saint-Chamond à 20h à la Halle Vacheresse. Plus qu'un derby, puisque les deux clubs se suivent au classement cette saison.

Roanne, France

Dernier match de l'année 2017 pour les clubs de Pro B de basket de la Loire ce mercredi soir, et pas des moindres puisque c'est le derby. La Chorale de Roanne reçoit Saint-Chamond à 20 heures. La Halle Vacheresse devrait être pleine pour ce match événement, d'autant plus que cette saison, les deux clubs jouent quasiment à armes égales.

Avantage Saint-Chamond pour les précédents derbies

Un rapide coup d'oeil au classement de Pro B permet de comprendre l'enjeu de cette rencontre : la Chorale de Roanne est troisième, et Saint-Chamond quatrième. Les Choraliens ont certes un peu d'avance avec neuf points de plus que les Couramiauds, mais les deux clubs ont réalisé des parcours similaires jusqu'ici : neuf victoires et deux défaites pour Roanne, huit victoires et trois défaites pour Saint-Chamond.

Rien à voir avec la situation d'il y a un an. Lors du derby de décembre 2016, Roanne occupait la deuxième place de Pro B, et Saint-Chamond, 15e, luttait déjà pour le maintien. Mais les Couramiauds avaient créé la surprise en s'imposant, 84-79. Au derby retour, au mois de mai, les basketteurs du Gier avaient eu la bonne idée de récidiver, ce qui leur a permis de se maintenir en Pro B.

La Chorale reste invaincue à domicile cette saison

Avec ces deux confrontations officielles gagnées la saison dernière - et celles de la saison précédente - Saint-Chamond part avec un avantage. "On en est à quatre à zéro", rappelle avec le sourire l'entraîneur de Saint-Chamond Alain Thinet, qui a le sentiment que cette saison, les confrontations entre ses joueurs et ceux de la Chorale "deviennent de véritables derbies". Alain Thinet est toutefois méfiant vis-à-vis d'une Chorale favorite selon lui, malgré sa défaite lors de la précédente journée, à Lille. Les joueurs roannais restent invaincus à domicile cette saison.

Après ce match mercredi, les basketteurs de Pro B auront droit à un peu de repos. Ils ne rejouent que le 12 janvier. Quant au derby retour, il aura lieu à Saint-Chamond le 13 avril.