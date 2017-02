Basket Pro B, Boulazac triomphe au bout du suspens 68-66 face à Roanne

Boulazac a joué avec nos nerfs ce samedi soir, au Palio. Une victoire à l'arrachée et au bout du suspens face à la Chorale de Roanne qui a laissé passer sa chance et qui finit par baisser pavillon, 68 à 66. Un précieux succès pour le BBD.

Ce samedi 25 Février 2017, Boulazac jouait au Palio son match de la 19ème journée de Pro B. Le BBD remanié pour palier aux absents, avec ses deux nouvelles recrues face à la Chorale de Roanne confortée par le trophée de la Leaders Cup de Pro B remportée à Disney-land Paris.

Boulazac surpris en début de match

L'excellent début de match réussi par la Chorale de Roanne n'aura pas eu de conséquence pour le résultat final. Pourtant Rozenfeld le joueur Roannais avait une insolente réussite et permet à son équipe de mener rapidement 9 à 2. Mais Boulazac se reprend et revient au score. Premier quart temps remporté par Roanne 21 à 19.

Deuxième quart temps, un copié collé du premier

Le deuxième quart temps ressemble, en effet, au premier. Boulazac perd trop de ballons. 13 au total dans cette première mi-temps. Heureusement Roanne n'en profite pas assez. Les Boulazacois peuvent surtout compter sur leur capitaine Arnaud Kerckhoff, auteur d'un très bon match, excellent passeur décisif et marqueur ce soir, à plusieurs reprises. Boulazac perd malgré tout ce deuxième quart temps, 17 à 15 et se retrouve mené à la pause, 38 à 34.

Gros troisième quart temps du BBD

Boulazac durcit sa défense et pose de plus en plus de problèmes aux visiteurs. Gaëtan Clerc est également dans un grand soir et sera précieux tout au long de la rencontre. Roanne est à l'arrêt dans ce troisième quart temps, qu'il perd 23 à 9. Boulazac mène alors à cet instant de la partie, 57 à 47.

Du suspens dans le quatrième quart temps

Roanne n'abdique pas et met Boulazac, à son tour, en difficulté dans l'ultime quart temps du match. Boulazac connait de plus en plus de mal pour marquer et Roanne fait le forcing pour revenir dans le match et y parvient. La dernière minute du match sera irrespirable et terrible pour les nerfs. Mais Boulazac ne craque pas, même s'il perd ce quatrième quart temps 19 à 11. Les Boulazacois s'imposent 68 à 66 et s'offrent leur dixième victoire de la saison, la cinquième à domicile.

