Basket, Pro B, Boulazac s'incline chez la lanterne rouge St Chamond 85 à 70

C'est la 21ème journée de Pro B qui se jouait ce mardi 7 mars. Le BBD se déplaçait chez la lanterne rouge, Saint-Chamond.

Même si l'affiche de cette 21ème journée de Pro B, semblait déséquilibrée sur le papier, il fallait se méfier de cette lanterne rouge qui vient de retrouver un certain élan et d'aligner 4 victoires. Saint-Chamond, plus mauvaise équipe à domicile, seulement 3 succès dont 2 lors de ses deux dernières prestations à la maison. Pour contrer ce nouvel élan des Saint-Chamonais, Boulazac pouvait s'appuyer sur la confiance de ses 3 succès consécutifs, sur ses belles performances à l'extérieur, déjà 6 victoires hors de ses bases et sur son duo Williams - Ogochi, meilleurs marqueurs à Lille avec 21 points inscrits.

St Chamond et Boulazac dans le ton dès le début du match

On se rend rapidement compte que l'intensité physique et la qualité technique seront au rendez-vous de cette confrontation. La fluidité du jeu de Saint-Chamond et un premier quart temps où les deux équipes se rendent coup pour coup. Hoyaux fait la différence pour Saint Chamond qui remporte le premier quart temps 23 à 19. Le ton est donné.

Le deuxième quart temps restera de la même teneur, avec une certaine qualité de jeu de part et d'autre. Quelques déchets côté BBD et beaucoup d"'adresse à trois points pour Saint Chamond. Boulazac s'impose dans le deuxième quart temps 22 à 20 et se voit mené à la mi-temps 43 à 41.

Deuxième mi-temps ratée par le BBD

Boulazac n'aura pas la même intensité dans le jeu, particulièrement dans le dernier quart temps qu'il perdra sèchement 26 à 13. Des fautes commises, beaucoup trop de points laissés dans les lancés francs et un Mathieu Guichard exceptionnel pour Saint Chamond. Les absences d'Aurélien Salmon et de Stéphan Gauthier sans doute préjudiciable vers la fin. Même si Boulazac fait jeu égal dans le troisième quart temps 16 à 16, il s'incline pour la onzième fois de la saison. Score final, 85 à 70.

Prochain match, lors de la 23ème journée avec un derby et un déplacement à Poitiers le 18 mars prochain. Puisque Boulazac a déjà joué et gagné son match de la 22ème journée face au Vichy Clermont 69 à 55.

Statistiques du match Saint-Chamond/BBD Site LNB

Résultats complets de la 21ème journée Pro B Site LNB