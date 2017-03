Basket, Pro B, Boulazac remporte le derby à Poitiers 89 à 66

Ce samedi 18 mars 2017 était jour de derby pour le Boulazac Basket Dordogne en déplacement sur le parquet de Poitiers. Un derby au parfum de lutte pour les play-offs. Comme au match allé, le BBD s'impose facilement 89 à 66.

23ème Journée de Pro B de Basket, Boulazac se déplaçait à Poitiers, dans la salle Saint Eloi. Le BBD restait sur son revers face à Saint-Chamond, alors que Poitiers était sur deux victoires consécutives. Les poitevins avaient même remporté 5 de leurs 6 derniers matchs de championnat. Une équipe en forme !

Boulazac bousculé dans le premier quart temps

Même si Boulazac est le premier à ouvrir le score dans ce derby, il va connaitre quelques difficultés à contrer les assauts de Poitiers dans ce premier quart temps, mais ne se laisse pas distancer pour autant. 25 à 22 à l'issu de ce premier quart temps en faveur des locaux.

Boulazac passe en défense de zone

Le deuxième quart temps correspond à un changement d'attitude du BBD et un changement de jeu. Boulazac passe en défense de zone et c'est le début des gros ennuis pour Poitiers. Les boulazacois défendent bien et semblent en réussite en attaque. Ce deuxième quart temps est conclue par le BBD sur le score de 17 à 10. Boulazac mène alors à la mi-temps, 39 à 35.

Domination du BBD dans la deuxième mi-temps

Boulazac ne lâche pas l'emprise sur son adversaire. Les quelques 150 supporter périgourdins qui ont fait le déplacement sont aux anges et encouragent leur équipe de plus belle. Williams inscrit 16 points, Sapp marque 14 points, Kerckhof et Zianveni inscrivent 11 points et Tanghe 10 points. La preuve d'une réussite collective hier soir sur le parquet de Poitiers. Boulazac remporte le troisième quart temps 28 à 16.

Le BBD va gérer dans le quatrième quart temps, et va encore s'imposer dans ce dernier temps de jeu sur le score de 22 à 15. La maîtrise du BBD s'est fait sentir durant les trois derniers quarts temps et son succès est amplement mérité. Boulazac s'impose pour la douzième fois de la saison et pour la septième fois à l'extérieur, 89 à 66. De bon augure avant la venue de Nantes au Palio samedi soir prochain. Match à vivre en direct dès 19.30 dans Soir de Match.

Statistiques du match Poitiers BBD site LNB

Résultats complets de la 23ème journée de Pro B Site LNB