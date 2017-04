Basket Pro B, Boulazac reçoit la leçon de Blois au Palio 75 à 56

Ce vendredi 21 avril se jouait au Palio, le match en retard de la 27ème journée de Pro B. Et comme au match aller, le BBD s'est fait marcher dessus par le promu Blois. Une lourde défaite 56-75. La septième au Palio, cette saison.

Match en retard de la 27ème Journée de Pro B, ce vendredi 21 avril 2017 au Palio. Le BBD sort de deux succès à l'extérieur, alors qu'après avoir perdu deux rencontres, Blois vient de battre Lille. Les deux équipes sont au coude à coude au classement, 6ème et 5ème, avant le coup d'envoi. Le vainqueur de la rencontre ferait une belle opération dans l'optique des play-offs.

Boulazac, du retard à l'allumage

La rencontre débute par l'ardeur et la réussite des joueurs de Blois qui mènent rapidement 5 à 0, puis 20 à 9 dans le premier quart temps. Le BBD aura une timide réaction avant la fin de celui-ci, mais ce premier quart temps se siffle avec un avantage pour les visiteurs 22 à 14.

2ème quart temps, rien ne va plus pour le BBD

Les choses ne s'arrangent pas, bien au contraire dans le deuxième quart temps, les interceptions, les paniers primés, la présence sous les paniers, sont l'oeuvre de Blois et uniquement de Blois. Cette réussite insolente du promu se traduit au score, Blois gagne ce deuxième quart temps 27 à 10. A la pause, l'écart est déjà très lourd pour les hommes de Claude Bergeaud, qui sont menés 49 à 24.

Du mieux au retour des vestiaires pour le BBD

On a dû beaucoup parler dans les vestiaires, si bien que Boulazac revient sur le parquet du Palio avec de meilleures intentions. Stephan Gauthier sonne la révolte boulazacoise, auteur de 11 points et aidé par Alexis Tanghe meilleur marqueur périgourdin avec 15 points. Malgré cela, le BBD ne parvient pas à gagner ce troisième quart temps et se contente d'un score de parité, 14 à 14.

Boulazac aura eu une réaction d'orgueil dans la deuxième mi-temps, mais le mal était fait dés la première. Le BBD remporte le quatrième quart temps, 18 à 12. Mais ne peut empêcher cette septième défaite à domicile et la déception qui l'accompagne. Les 4017 spectateurs du Palio repartent avec une légitime déception.

Le BBD devra se reprendre dès mardi soir, toujours au Palio avec la venue de Charleville-Mézières, actuel 3ème de Pro B. Ce sera à vivre en direct dans Soir de Match sur France Bleu Périgord à partir de 19h30.

Résultats complets de la 27ème journée Site LNB

Statistiques du match Boulazac-Blois Site LNB