Basket, Pro B, précieux succès du BBD face à Rouen 78 à 68

31ème Journée de Pro B de Basket, ce samedi 6 mai 2017, Boulazac retrouvait le Palio après son échec sur le parquet de Boulogne Sur Mer. Il fallait donc s'imposer ce soir, le BBD bat Rouen 78 à 68. Une précieuse victoire dans l'optique des play-offs.

31ème Journée de Pro B de Basket, au Palio, Boulazac recevait Rouen

Ce samedi 6 mai 2017, le BBD avait bien l'intention de se reprendre après la déception du voyage à Boulogne sur Mer. Boulazac qui n'a pas encore validé sa participation en play-off, devait s'imposer face à Rouen, autre prétendant aux play-offs, qui venait d'aligner 4 succès en 5 matchs.

Début de match indécis et disputé au Palio

Les deux formations ont des objectifs à réaliser en cette fin de saison, et ne veulent rien lâcher. Voilà sans doute ce qui explique le début de rencontre tendue, où tour à tour, l'un profite des fautes de l'autre. Si le BBD est le premier a s'illustrer, c'est malgré tout, Rouen qui gagne le premier quart temps, 21 à 19.

Devant plus de 4000 spectateurs au Palio, Boulazac domine le deuxième quart temps, grâce à des efforts en défense. Boulazac doit composer avec les absences d'Oguchi et de Pellin. Le BBD est présent dans les rebonds offensifs comme défensifs et remporte le deuxième quart temps, 20 à 12. A la pause, le BBD mène chez lui devant Rouen 39 à 33.

Boulazac face à Rouen au Palio © Radio France - Benjamin Fontaine

Du suspens quasiment jusqu'au bout

Rouen n'est pas venu en victime désignée et se rebiffe au retour des vestiaires. Alors que le BBD inflige un 12-2 a son adversaire normand, voilà que celui-ci réplique par un 9-0. Boulazac a cru distancer définitivement Rouen, mais les Rouennais ne se sont pas laissés faire. Rouen gagne le troisième quart temps 21 à 18, sur le fil. Rien n'est encore fait, et l'on se remet à douter côté BBD.

Ce soir, Boulazac n'a pas été bon dans les lancés francs. 11 sur 20 seulement en première mi-temps. Il y a eu du déchet dans ce secteur, comme souvent cette saison. Mais la qualité de la défense boulazacoise va faire des merveilles et compenser le manque d'adresse. Rouen, une équipe jeune, va craquer en fin de match, et perdre le dernier quart temps 21 à 14. Boulazac l'emporte sur le score final de 78 à 68.

Le BBD est 5ème désormais au classement de Pro B en attendant la venue de Saint Quentin, mardi 9 mai au Palio à 20h pour le compte de la 32ème journée.

Ballon de basket-ball

Résultats complets de la 31ème journée Pro B Site LNB

Statistiques du match, BBD-Rouen Site LNB