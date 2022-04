Basket Pro B : après sa victoire en Alsace, Boulazac se déplace à Quimper

Les basketteurs du BBD auront eu neuf jours pour souffler après leur belle première victoire en Alsace la semaine dernière. Ce dimanche après-midi, Boulazac, 16ème, affronte Quimper, 14ème au classement. A la limite de la zone de relégation, les joueurs boulazacois espèrent enchainer sur une deuxième victoire, qui leur permettrait de s'éloigner un peu plus du bas du tableau.

"Quimper, c'est une équipe qui est accrocheuse"

Pour autant le coach Alexandre Ménard envisage le match avec beaucoup de méfiance. "Quimper c'est une salle qui est chaude, Laurent Foirest c'est un excellent coach. C'est une équipe qui est accrocheuse avec de la qualité", précise-t-il. "Pour autant ils ont des hauts et des bas, on espère que ce sera un bas", ajoute-t-il. L'ailier du BBD Ivan Février lui y croit. "On essaye de lancer une série depuis quelques temps. Si on joue comme contre Gries, on peut aller chercher Quimper", conclut-il.

Le match est à suivre en direct dès 15h30 sur France Bleu Périgord.