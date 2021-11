Basket Pro B : Boulazac Blois, un duel de costauds ce samedi au Palio

Aussi bizarre que cela puisse paraitre mais blésois et périgourdins ne se sont pas beaucoup rencontrés ces dernières années. Et pourtant il existe un lien entre ces deux clubs. Depuis l'été 2018 quand la ligue a refusé la montée à Blois pour absence d’un centre de formation agréé. Grace au club du Loir et Cher, le BBD était repêché en pro A!! Cette fois les voilà tous les deux au même étage du basket pro. Blois 6eme, avec 4 victoires et 2 défaites. Boulazac lui est 14ème avec deux succès au compteur.

Basket et rugby au Palio

Le match de ce soir promet beaucoup. L'entre deux est prévu à 19H. Le BBD a organisé une grande soirée rugby juste après la rencontre de basket pour permettre au public de voir France All Blacks sur grand écran.

BBD Blois en direct sur France Bleu Périgord dès 18h30

Nikola Antic coach du BBD Copier