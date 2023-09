Basket Pro B : Boulazac débute la saison avec la Leader's Cup face à Vichy-Clermont

C'est parti pour la Leader's Cup et la saison officielle ce samedi soir pour le Boulazac Basket Dordogne. Le BBD reçoit Vichy-Clermont. L'occasion de se chauffer, avec une toute nouvelle équipe formée pendant l'intersaison, avant la reprise du championnat de Pro B, explique le coach lors du dernier entraînement ce vendredi matin.

ⓘ Publicité

"Il y a deux grands objectifs, pose Alexandre Ménard, c'est continuer à progresser en tant qu'équipe et acquérir du vécu à cinq. Puis évidemment, enclencher une série de victoires et essayer de valider sur le terrain ce qu'on fait à l'entraînement. Nous essayons d'être précis et dur à l'entraînement avec eux, pour engager la culture de la gagne."

loading

Une équipe de Vichy "agressive"

Depuis la formation de la nouvelle équipe, le BBD a perdu tous ses matchs amicaux et de préparation, comme face à Pau Lacq Orthez le 8 septembre. "Pour l'instant, on n'y est pas encore tout à fait évidemment, poursuit le coach, parce que nous n'avons pas beaucoup gagné. C'est la bonne occasion de commencer face à une équipe de Vichy, qui sera une équipe encore poil à gratter, faite de jeunes pros qui veulent acquérir de l'expérience justement, très agressive et qui joue basket total - c'est-à-dire des deux côtés du terrain. Il n'y a pas beaucoup de temps de répit, donc ça va être à nous de les ralentir.

Beaucoup de départs et d'arrivées cet été , mais un groupe qui vit bien ensemble, promet Alexander Ménard. "Le fait de trouver des accointances ou des connexions entre eux prend plus de temps, précise-t-il. On a souvent tendance à dire qu'il faut 50 entraînements ensemble avant de trouver un mode automatisme et nous, nous en avons 0 parce que nous n'avons jamais joué tous ensemble. C'est là où cette période est intéressante parce que, même un peu sous pression - parce que c'est le match de compétition officielle - nous allons quand même essayé, à travers la vidéo et des retours, de poursuivre sur ce qui a bien fonctionné et de régler nos petits problèmes, pour être meilleur sur le match d'après et avancer comme ça, pas à pas."

loading

Ce premier match de Leader's Coup pour le BBD se déroule ce samedi à 20 heures, à l'Agora de Boulazac. L'entrée est à 5 euros, gratuite pour les abonnés et les enfants de moins de 12 ans.