Basket Pro B : Boulazac doit réagir face à Tours

Boulazac a beaucoup déçu vendredi dernier. Battu à Saint Quentin 90-83 le BBD a livré une prestation très moyenne. En manque d'agressivité défensive et pauvre offensivement les joueurs périgourdins ont raté le premier rendez vous de 2022. Seule consolation, ils ont été capables de revenir en toute fin de match, alors qu'ils comptaient 30 points de retard.

Quentin Serron en conférence de presse ce lundi à l'Agora © Radio France - Xavier Dalmont

Ce mardi soir au Palio une réaction est attendu face à Tours. Le Tours Métropole Basket est huitième, avec comme Boulazac, sept victoires pour six défaites. Cette équipe évoluait en Nationale 1 la saison dernière et elle compte dans ses rangs un certain Dylan Affo Mama qui a fait toutes ses classes à Boulazac. L'ancien périgourdin vient également de remporter le concours de dunks au All Star Game de Paris.

Les joueurs veulent réagir

Jules Rambaut intérieur périgourdin Copier

Quentin Serron arrière du BBD Copier

BBD Tours sur France Bleu Périgord dès 19h30