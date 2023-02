Basket Pro B : Boulazac face à l'Alliance Sport Alsace, le piège par excellence

Les matchs se suivent et ne se ressemblent pas dit on et le Boulazac Basket Dordogne pourrait bien le vérifier ce samedi soir avec la venue de l'Alliance Sport Alsace en Pro B de basket. Le 10 Janvier dernier, au match aller, le BBD s'était imposé largement dans la salle de Gries, près de Strasbourg, 103 à 80. Le match retour de ce samedi arrive vite, mais depuis, les choses ont changé en Alsace. Les hommes de Julien Espinosa viennent de gagner les quatre derniers matchs.

Oublier le match aller

Boulazac est à un tournant du championnat de Pro B © Radio France - Marc Bertrand

L'an dernier il ne faut pas oublier que cette entente entre Gries et Souffel avait terminé le championnat en boulet de canon pour finalement accrocher les play-offs. Le match de ce samedi est important pour le BBD. C'est l'occasion d'asseoir sa place dans le Top 4 de la Pro B . Mais attention à l'excès de confiance…

Alexandre Ménard et Olivier Cortale sont méfiants

Boulazac Alliance Sport Alsace est à suivre en direct dès 19h30 sur France Bleu Périgord