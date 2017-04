Basket Pro B, Boulazac gagne au bout du suspens 83 à 82 à Aix-Maurienne

Ce vendredi 14 avril, Boulazac s'impose sur le fil, en déplacement, sur le parquet d'Aix Maurienne, 83 à 82 pour le compte de la 28ème journée de Pro B de Basket. Un précieux succès dans l'optique d'une qualification en play-offs.

Ce vendredi 14 avril, c'est sur le parquet de la Halle Marlioz à Aix les Bains que le Boulazac Basket Dordogne a obtenu sa quinzième victoire de la saison, la neuvième à l'extérieur. Un match indécis jusqu'au bout et qui permet au BBD de s'imposer face à Aix Maurienne 83 à 82. Rappelons que les Mauriennais jouent leur maintien, alors que les Boulazacois sont encore concernés par une qualification en play-offs.

Du suspens jusqu'à la dernière seconde et une précieuse victoire du BBD dans l'optique des play-offs, Boulazac s'est imposé 83 à 82 sur le parquet d'Aix Maurienne. On jouait la 28ème journée de Pro B de Basket. Des boulazacois plus performants en deuxième mi temps qu'en début de match, où il se montrent brouillon et perdent beaucoup trop de ballons. Les Mauriennais ont l'adresse pour eux. Aix mène 34 à 27 à la pause. Mais Boulazac va dominer le troisième quart temps et nous offrir une fin de match indécise et passionnante, à l'image des trois paniers primés, coup sur coup, réussis par Stéphane Gauthier qui fait basculer le match.

Le BBD a perdu largement le premier quart temps 19 à 10 et gagne péniblement le deuxième 17 à 15. Mais au retour des vestiaires, Boulazac fait preuve d'une plus grande discipline et perd beaucoup moins de ballons, et remporte largement le troisième quart temps 30 à 21. Le match est alors relancé. Boulazac va souffrir jusqu'au bout, va voir revenir Aix Maurienne au score et va finir par s'imposer 83 à 82.



Vendredi prochain, Boulazac jouera au Palio son match en retard face à Blois. Le BBD est provisoirement 5ème au classement.

