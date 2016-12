Basket, Pro B, Boulazac gagne le derby 95 à 82 face à Poitiers

Le BBD n'avait pas droit à l'erreur, ce mardi soir au Palio. Poitiers n'était pas décidé à se laisser faire. Le derby a été de grande qualité. Le public du Palio était aux anges. Boulazac s'est imposé avec courage et au forceps 95 à 82.

C'était ce mardi 27 décembre 2016 le dernier match de l'année pour le Boulazac Basket Dordogne. L'affiche proposée pour cette 13ème journée de Pro B était un derby, le BBD affrontait au Palio le club de Poitiers.

Les observateurs considéraient ce derby comme celui de la peur et la défaite interdite pour le BBD. Il y avait la pression sur les épaules des basketteurs boulazacois ce soir.

Boulazac Basket Dordogne au Palio © Radio France - Benjamin Fontaine

Un grand derby, un grand BBD un très bon Poitiers

Dés le début de la rencontre, on se dit que l'on va assister à un grand derby. Et ce fut le cas ! Aurélien Salmon et Alexis Tanghe donne le bon tempo d'entrée en réussissant leur shoot à trois points. Mais Poitiers ne se laisse pas déstabiliser, bien au contraire et profite d'une insolente réussite dans ses tirs. Le premier quart temps se termine avec un score de parité, 21 à 21.

Boulazac dans le dur dans le 2ème quart temps

Boulazac est à la peine dans ce deuxième quart temps, Poitiers conserve son adresse et met la pression aux hommes d'Antoine Michon en prenant le score à son compte. Le BBD s'épuise à revenir au score et perd à nouveau du terrain. Poitiers gagne le deuxième quart temps 25 à 20 et mène à la mi-temps 46 à 41.

Alexis Tanghe meilleur homme du match

Si TJ Sapp est passé complètement à côté de sa rencontre, on ne peut pas dire la même chose du héro de la soirée, meilleur marqueur du match et du BBD Alexis Tanghe. Hier soir, il était partout, dans les shoots, en défense, en interception. Tanghe inscrit 28 points, c'est même mieux que l'habituel artificier boulazacois, Anthony Roberson et ses 24 points. Saluons aussi les performances d'Aurélien Salmon et du régulier Jarvis Williams, tous deux ont marqué 16 points. Boulazac met de l'énergie en défense et cela paye. Les paniers poitevins sont de plus en plus rares et de plus en plus difficiles à inscrire. C'est la révolte du BBD dans ce troisième quart temps qu'il remporte 30 à 22. Boulazac est enfin devant au score 71 à 68.

Un bon finish du BBD

Dans l'ultime quart temps, Boulazac maintient sa pression, se bat, fait réagir le public et réalise un premier petit écart. Boulazac ne lâchera plus rien et va s'imposer en réalisant un grand match. Il remporte le quatrième quart temps 30 à 22 et le match sur le score de 95 à 82. Boulazac met fin à sa série de 3 défaites et remporte son deuxième match de la saison au Palio et sa 5ème victoire au total. Le BBD jouera à Saint Quentin le 14 janvier 2017.

Résultats complets de la 13ème Journée Pro B Site LNB

Statistiques du match BBD Poitiers Site LNB