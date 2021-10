Basket Pro B : Boulazac peu inspiré s'incline au Palio face à l'ASA 87 à 69

Nouveau revers, le troisième en autant de match, pour le Boulazac Basket Dordogne qui a, une nouvelle fois déçu et rendu une pâle copie. Le BBD inquiète par ses résultats, mais aussi par son jeu et s'incline, ce soir, face à l'Alliance Sport Alsace sur le score de 87 à 69.

C'est un début de saison très inquiétant, le Boulazac Basket Dordogne n'y est toujours pas ! Il a subi ce samedi soir, sa troisième défaite en trois rencontres. Timide en défense, moyen dans l'adresse, c'est un BBD, pour l'instant, sans âme, sans personnalité et sans réussite qui vit un début de saison catastrophique.

Le BBD perd 3 quarts temps sur 4

Le 5-0 que Boulazac inflige à l'équipe Alsace Basket en tout début de match, est un trompe l'œil. Boulazac se fait rapidement rejoindre et perd ce premier quart temps 27 à 15 à cause de l'insolente réussite du joueur alsacien Nisre Zouzoua, meilleur marqueur de son équipe et auteur de 6 paniers primés dans ce seul premier quart temps. Le Boulazac Basket Dordogne réagira timidement en remportant le deuxième quart temps, 20 à 15. La seule lueur d'une soirée bien sombre pour le club boulazacois.

Les mêmes satisfactions, les mêmes déceptions

C'est la même chose depuis trois matchs, Paul Billong et Yvan Février sont les deux seules satisfactions côté BBD en ce début de saison. Il faudra attendre pour porter un jugement sur le nouveau venu, le canadien, Alex Campbell. Mais les autres joueurs et surtout le jeu pratiqué peut inquiéter tout observateur avisé et même les supporters. Non le BBD n'y est pas en ce début de saison.

Statistiques du match Site LNB