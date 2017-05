Basket, Pro B, Boulazac s'impose dans la douleur face à Saint Quentin 62-59

Ce mardi 9 mai 2017, Boulazac jouait son match de la 32ème journée de Pro B de Basket et s'impose, non sans difficultés, face à Saint Quentin qui a vendu cher sa peau, mais qui s'incline. Boulazac bat Saint Quentin 62 à 59 et obtient son billet pour les play-offs.

Bon début de match du BBD

Contrairement à ses précédentes rencontres, le BBD n'a pas eu à courir après le score et a réalisé un bon début de match. Les Boulazacois comptent jusqu'à 5 points d'avance dans le premier quart temps, mais Saint Quentin revient. Boulazac remporte de peu ce premier quart temps sur le score de 17 à 16.

Le deuxième quart temps est un peu la copie conforme du précédent. Là encore le BBD dégaine le premier mais les Saint Quentinois ne se laissent pas impressionnés et ils jouent, peut-être leur survie en Pro B. Les visiteurs s'imposent dans ce deuxième quart temps 18 à 17. A la mi-temps les deux équipes sont à égalité, 34 à 34.

Le quart temps des séries

Ce troisième quart temps sera celui des séries, à tour de rôle les deux équipes réalisent un 6-0. Boulazac pour prendre un petit peu le large, mais seulement par 5 ou 6 points d'écart et Saint Quentin fait la même chose pour revenir à égalité, voir même, pour passer devant au score, pour la première fois de la soirée. On se dit alors que le BBD va souffrir jusqu'au bout, et ce fut le cas. La défense en zone des visiteurs pose problème aux locaux. Les contre attaques des joueurs de l'Ain sont rapides et font mouches. Si le BBD remporte le troisième quart temps 16 à 10 et mène alors 50 à 44, on sent bien que rien n'est encore fait.

Le capitaine montre le chemin de la victoire

Depuis plusieurs rencontres, le capitaine Arnaud Kerckhof est décisif en fin de rencontre et se montre même à son avantage pendant tout le match. Il y a eu beaucoup de déchets aux tirs des deux côtés, et même si Saint Quentin gagne le dernier quart temps 15 à 12 cela n'empêche nullement le BBD de s'imposer 62 à 59. Boulazac signe sa neuvième victoire à la maison et la 18ème au total et s'assure une participation en play-off. En revanche, si Boulazac est 5ème au classement, ce soir, il n'est pas encore assuré de terminer dans le top5. Il reste deux matchs pour obtenir mieux encore. Boulazac jouera vendredi soir prochain à Denain, avant de recevoir le vendredi suivant le club d'Evreux.

Boulazac Basket Dordogne au Palio © Radio France - Benjamin Fontaine

