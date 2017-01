Basket Pro B, Boulazac s'impose à Saint Quentin 71 à 58

Reprise de Pro B de basket ce samedi pour le BBD, en déplacement sur le parquet de Saint Quentin. Boulazac a maîtrisé sa rencontre, même s'il s'est fait peur en fin de match en voyant revenir l'adversaire. L'essentiel c'est la victoire, 71 à 65.

Ce samedi 14 janvier 2017 c'était le retour sur les parquets de Pro B pour le Boulazac Basket Dordogne. Premier match également pour le nouvel entraîneur boulazacois, Claude Bergeaud, qui n'a pas eu beaucoup de temps pour préparer son équipe. Le BBD voulait profiter de l'effet nouveau coach et des difficultés actuelles de Saint Quentin, l'adversaire du soir, qui restait sur 3 revers d'affilés.

Excellent début de match pour le BBD

Ceux sont les boulazacois qui vont se montrer plus fringants plus adroits et plus mordants en ce début de rencontre. Cela se traduit au score, le BBD remporte les deux premiers quarts. 25 à 22 pour le premier. 24 à 16, pour le deuxième. Un BBD appliqué et dominateur aux rebonds, même s'il fut davantage sanctionné que son adversaire Saint Quentinois. Les locaux qui vont laisser beaucoup de points en route, maladroits dans les lancés francs, seulement 6 sur 13. A la mi-temps, Boulazac mène 49 à 38.

Boulazac se fait peur au retour des vestiaires

Dans le troisième quart temps, Boulazac se dérègle offensivement. Saint Quentin n'en profite pas vraiment mais remporte le troisième quart temps 11 à 8. Boulazac se fait peur, entre la fin de ce quart temps et le début du quatrième et voir son adversaire revenir a seulement 2 petits points alors qu'il a compté jusqu'à 15 points d'avance. Saint Quentin gagne le dernier quart temps 16 à 14. Jamais Saint Quentin n'a été devant au score et c'est donc logiquement que le BBD s'impose 71 à 65. Premier succès sous l'ère Claude Bergeaud. 6ème victoire de la saison, la 4ème à l'extérieur.

Boulazac recevra Aix Maurienne samedi prochain au Palio pour la 15ème journée de Pro B.

Statistiques du match Saint Quentin - Boulazac Site LNB

Résultats de la 14ème Journée de Pro B Site LNB