Basket, Pro B, Boulazac s'incline chez le leader, Bourg en Bresse 78 à 60

25ème Journée de Pro B de Basket, le Boulazac Basket Dordogne jouait sur le parquet du leader, Bourg en Bresse, ce vendredi 31 mars 2017. Défaite du BBD 78 à 60 qui n'a tenu que le temps de la première mi-temps. On regrette les absences.

Boulazac chez le leader Bourg en Bresse pour cette 25ème journée de Pro B de Basket

Les choses ont bien commencé pour le BBD sur le parquet du leader, Bourg en Bresse. Boulazac joue sans TJ Sapp, sans Oguchi et sans Pellin, et pourtant, Zianveni et Sanchez semblent dans un bon soir. Ils font mouche dans leurs tirs à trois points. Le BBD rend coup pour coup dans ce premier quart temps, qu'il gagne 22 à 21.

La lutte intense se poursuit dans le deuxième quart temps. Boulazac bien décidé à rendre le match difficile au leader. Bourg en Bresse se montre solide mais se fait bousculer et remporte le deuxième quart temps 16 à 14. Bourg en Bresse devant au score à la mi-temps, 37 à 36.

Au retour des vestiaires, plus rien ne va pour le BBD qui va perdre ses 5 premiers ballons, 8 au total dans ce troisième quart temps. Boulazac est à l'arrêt et ne parvient plus à tenir tête au leader. Boulazac perd ce troisième quart temps 20 à 11 et ne s'en remettra pas.

Dans le quatrième quart temps, toujours des difficultés pour défendre et surtout pour percer la défense adverse. Peacock l'homme du match, fait du mal aux boulazacois. Les Burgiens gagnent ce dernier quart temps 22 à 13 et s'imposent dans ce match 78 à 60.

Boulazac jouera mardi soir en déplacement au Havre.

