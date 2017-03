Basket, Pro B, Boulazac sans trembler bat Nantes 75 à 66

Boulazac, diminué par plusieurs absences s'impose, ce samedi soir, au Palio, face à Nantes, pourtant au complet, score final 75 à 66. Le BBD réalise une très belle opération mentale et comptable.

Boulazac-Nantes 24ème journée Pro B

Après sa belle prestation à Poitiers, le BBD jouait ce samedi 25 mars 2017 au Palio, face à l'Hermine de Nantes. Une vieille connaissance. C'était, ce soir, leur 22e confrontation en Pro B. Boulazac menait jusqu'à ce soir, par 13 victoires à 8 en phase régulière du championnat. Nantes qui venait d'aligner deux succès dont celui face à Fos Sur Mer, impressionnant de maîtrise en défense. Boulazac était donc prévenu.

Le BBD privé de plusieurs joueurs

Boulazac jouait ce soir, sans TJ Sapp, sans Chamberlain Oguchi et sans Marc-Antoine Pellin. Encore une fois, le BBD était sérieusement diminué avant même le coup d'envoi. C'est pourtant Nantes qui se montre le plus nerveux en début de rencontre. Cela se traduit immédiatement au score à la fin du premier quart temps, Boulazac mène 20 à 13. Le deuxième quart temps sera plus disputé, même si les nantais continuent à commettre des erreurs, pertes de ballon, passes ratées, ils ne semblent pas dans une grande soirée, mais les nantais remportent sur le fil le deuxième quart temps 22 à 21. Boulazac mène alors à la pause 41 à 35.

Boulazac appliqué et constant tout le match

Il faut saluer le retour d'Aurélien Salmon, qui n'a pas encore eu un gros temps de jeu mais dont la présence sur le parquet a fait beaucoup de bien. Jarvis Williams s'est montré à son aise et c'est surtout les performances de Gaëtan Clerc auteur de 18 points qu'il faut souligner, tout comme Jérôme Sanchez lui aussi auteur de 18 points sans oublier l'excellent travail du capitaine Arnaud Kerckhof. De son côté Nantes a perdu plusieurs munitions et a commis beaucoup trop de fautes pour pouvoir rivaliser avec le BBD, dans un match surtout défensif. La rigueur défensive boulazacoise a usé Nantes. Le BBD a remporté le troisième et le quatrième quart temps, 17-5 et 17-16 et s'impose donc 75 à 66. Sa sixième victoire à domicile cette saison, la treizième au total. Boulazac jouera chez le leader vendredi soir.

Ballon de basket

Statistiques du match Boulazac-Nantes Site LNB

Résultats de la 24e Journée Pro B Site LNB