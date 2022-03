Basket Pro B : Boulazac, toujours diminué, enchaine et reçoit Saint Quentin

Toujours des absences

La victoire en Bourgogne samedi a fait un bien fou. Mais la galère continue pour Boulazac au niveau des absences. Vythénis Cizauskas, Nic Moore et Bathiste Tchouaffé ne seront toujours pas là ce mardi soir. Pire, Quentin Serron touché à un genou et Paul Billong, malade, sont très incertains. Un vrai casse tête ! Mais Boulazac n'a pas le choix. Il faut jouer et gagner pour voir la zone de relégation s'éloigner et pourquoi pas se rapprocher des play-offs.

Des anciens boulazacois de retour

Le BBD est en effet entre deux eaux. Pas encore trop loin des phases finales et pas loin non plus des deux dernières places, synonymes de descente en NM1. Saint Quentin est actuellement sixième au classement. Au match aller, début Janvier, les saint quentinois s'étaient imposés 90 à 83 et cela correspond au début des ennuis du club périgourdin. A noter que dans les rangs de Saint Quentin on trouve trois anciens joueurs du BBD, passés par le centre de formation.

Boulazac Saint Quentin est à suivre en direct sur France Bleu Périgord ce mardi dès 19h30