Basket - Pro B : Claude Bergeaud remplace Antoine Michon à Boulazac

Comme vous l'annonçait France Bleu Périgord dès mardi soir, Claude Bergeaud arrive au Boulazac Basket Dordogne pour remplacer Antoine Michon au poste d'entraîneur.

France Bleu Périgord vous l'avez révélé dès mardi soir. Claude Bergeaud est le nouvel entraîneur du Boualazac Basket Dordogne. Le club et Antoine Michon se sont "quittés d'un commun accord" selon un communiqué du club.

Depuis plusieurs semaines, l'avenir d'Antoine Michon au sein du BBD était plus qu'incertain. Lui-même avait annoncé son licenciement en public au soir de la victoire contre Poitiers. Depuis, la direction du club se refusait à tout commentaire, assurant qu'il faisait toujours partie des effectifs. L'ancien entraîneur de Pau et Villeurbanne et ancien sélectionneur de l'équipe de France a pour mission "d'accompagner le club jusqu'à la fin de la saison."