Basket, Pro B, Fin de série pour le BBD battu au Palio par Boulogne sur Mer 61 à 60

Boulazac n'aura pas réussi la passe de 5, un cinquième succès d'affilés. Le BBD s'incline, ce samedi soir, au Palio, d'un petit point, battu par l'avant dernier du championnat, Boulogne sur Mer sur le score de 61 à 60.

17ème et dernier match aller de Pro B

Ce samedi 4 février 2017, c'est au Palio que le Boulazac Basket Dordogne disputait son dernier match de la phase allée du Championnat de France de Pro B de Basket. Le BBD tentait la passe de 5. Une cinquième victoire consécutive. Son adversaire, Boulogne Sur Mer, avant dernier du classement. Du coup, c'est raté, et c'est un premier revers pour Claude Bergeaud, le coach boulazacois. Boulazac s'incline 61 à 60 face à Boulogne sur Mer. Les Boulazacois n'auront pas profité des faux pas du 3ème Charleville-Mézières et du leader, Fos Sur Mer. Pour Boulogne sur Mer, au contraire, l'embellie constatée depuis quelques journées s'est confirmée. Les boulonnais avaient gagné 2 rencontres sur les 3 dernières disputées à l'extérieur. Ils auraient pu faire la passe de 3 à l'extérieur car ils n'ont perdu que de deux points à Saint Quentin.

Boulazac un quart temps sur deux

Le BBD n'aura été performant qu'un quart temps sur deux. Surpris en début de rencontre, Boulazac concède le premier quart temps sur le score de 21 à 19. Mais le BBD se reprend vite en réalisant un 9-0 d'entrée de deuxième quart temps, qu'il remporte 17 à 9. A l'heure du vestiaire, Boulazac mène 36 à 30.

Un troisième quart temps fatal au BBD

Au retour des vestiaires, Boulazac n'y est plus. Il perd le troisième quart temps sèchement 21 à 6 et aura beaucoup de mal à s'en remettre. Boulazac tente la révolte dans l'ultime quart temps et revient bien au score mais s'incline d'un tout petit point. Un point qui vaudra cher pour la suite de la saison. Même s'il gagne le dernier quart temps 18 à 10. Boulazac s'incline 61 à 60 et subit sa sixième défaite au Palio, la neuvième au total depuis le début de la saison de Pro B.

Vendredi soir, Boulazac jouera chez le leader, Fos Sur Mer.

Statistiques du match Boulazac-Boulogne sur Mer Site LNB

Résultats complets de la 17ème Journée de Pro B Site LNB