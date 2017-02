Basket, Pro B, Fos Sur Mer trop fort pour le BBD qui s'incline 75 à 57

Boulazac n'a pas pu lutter pleinement face au co-leader, désormais seul leader, Fos Sur Mer. D'autant que les Boulazacois déjà privé de Maxime Zianveni, a enregistré la blessure de son meilleur artificier, Anthony Roberson qui n'a joué que 5 minutes. Fos Sur Mer l'emporte 75 à 57.

18ème Journée de Pro B : Fos Sur Mer-Boulazac

Ce vendredi soir, Boulazac se déplaçait chez le co-leader, Fos Sur Mer. Les locaux restaient sur deux revers. Les Boulazacois espéraient faire un coup d'éclat, sur le parquet des Phocéens, mais la blessure de leur meilleur marqueur, Anthony Roberson après 5 minutes de jeu effectif, va vite changer le sort de la rencontre. Du coup, Fos Sur Mer remporte le premier quart temps 22 à 14.

Boulazac durcit sa défense dans le deuxième quart temps

Les Boulazacois se montrent plus durs en défense et cela paye. Problème, on laisse beaucoup de munitions en route et on ne trouve pas de solutions en attaques. Ce deuxième quart temps est sifflé sur un score égal de 9 à 9. La mi-temps intervient alors que Fos Sur Mer mène 31 à 23.

Fos Sur Mer trop fort pour le BBD

Les Boulazacois ne pourront pas lutter ce vendredi soir sur parquet adverse. Les absences de Zianveni et de Roberson ont des conséquences. Les Phocéens sont relativement tranquilles et vont remporter les deux derniers quarts temps. 21 à 16 pour le troisième et 23 à 18 pour le quatrième. Boulazac n'avait pas les armes pour défier le leader et s'incline 75 à 57.

Mercredi soir, Boulazac jouera un match avancé de la 22ème journée au Palio face au Vichy-Clermont.

