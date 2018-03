Après trois semaines d’arrêt, le Sluc Nancy retrouve la compétition ce samedi à 20h00 à Gentilly contre Fos-sur-Mer. Un véritable test pour les Couguars en course pour disputer les playoffs et qui défient le 3ème du classement de Pro B.

Nancy, France

La Leaders-Cup et les rencontres internationales ont mis en veille le championnat de Pro B pendant 3 semaines. Ce samedi, le Sluc Nancy retrouve Gentilly et fait sa rentrée contre le 3ème au classement, Fos-sur-Mer. Une entrée en matière délicate pour les Couguars qui affrontent un adversaire armé pour se mêler à la course à la montée :

Fos-sur-Mer est une équipe cotée qui développe un beau jeu. Cela va nous permettre de savoir où nous en sommes après le travail effectué pendant cette trêve.» Gary Florimont, ailier fort du Sluc Nancy.

Les playoffs sont encore loin

En mal de victoire contre les équipes du top 5, la venue des Fosséens est un beau challenge à relever pour le Sluc Nancy. La course aux playoffs se poursuit et le Sluc devra rester vigilant pour demeurer dans le top 8 : «je reste confiant malgré les absences de Gaétan Clerc et Will Narace. Nous avons les qualités pour battre n’importe quel adversaire. La pression de la remontée immédiate semble avoir été digérée par l’équipe», lâche Gary Florimont.

Après la théorie, le Sluc Nancy doit passer désormais à la pratique et ce dès ce samedi. Un succès lui apporterait davantage de confiance. Un sentiment qui lui a souvent fait défaut lors de la phase aller.